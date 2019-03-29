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29.03.2019
Российская газета

Ответ на угрозы: Венесуэла перебросила С-300ВМ ближе к Каракасу

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Источник изображения: rg.ru

Системы С-300BM, способные поражать 24 цели одновременно, перебросили ближе к столице Венесуэлы. Они смогут защитить важные объекты от ударов баллистических и крылатых ракет и боевых самолетов.

Зенитные ракетные батареи, командные центры и радары были размещены на авиабазе "Капитан Мануэль Риос" неподалеку от Каракаса.

Как говорится в материале Military Watch Magazine, системы С-300ВМ, вероятно, являются самым мощным средством сдерживания США, имеющимся на вооружении у Венесуэлы. Они на несколько поколений опережают все, что им могут противопоставить западные военные.

Комплекс С-300ВМ - это наиболее совершенная модификация С-300 (после С-300В4). Он специализируется на перехвате баллистических и крылатых ракет.

Гусеничная платформа позволяет работать в условиях бездорожья, обеспечивая превосходную живучесть зенитным ракетным системам.

Оснащен С-300ВМ и современными средствами радиоэлектронной борьбы, которые "сопоставимы по своим возможностям C-400".

В статье отмечают, что в отличие от Сирии, где в конце 2018 года развернули С-300ПМУ-2, Венесуэла обладает более совершенной системой ПВО. У нее есть высококлассная поддержка с воздуха в лице Су-30МК2 - одного из наиболее боеспособных самолетов в своем классе.

Истребители позволяют венесуэльским военным преследовать вражеские цели за пределами зоны противовоздушной обороны страны. В частности, дают возможность поражать американские бомбардировщики и ударные истребители.

Оснащенные ракетами Р-27ЭР и Р-27ЭТ истребители могут уничтожать воздушные цели на дистанции до 130 километров.

"Эшелонированная система противовоздушной обороны Венесуэлы, которая также включает в себя дополнительные комплексы ПВО с более коротким радиусом действия, такие как Бук-M2 и C-125, представляет собой серьезную проблему для вооруженных сил США", - уверен автор статьи.

В материале напоминают, что пилотов Су-30 и экипажи комплексов ПВО обучили на высоком уровне российские военные специалисты.

Справка "РГ"

Система С-300ВМ (экспортное название "Антей-2500" ) предназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс").

Также она способна противостоять баллистическим ракетам малой и средней дальности, оперативно-тактическим, аэробаллистическим и крылатым ракетам.

Может комплекс бороться и самолетами радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов в сложной боевой ситуации.

В 2013 году в Венесуэлу в 2013 году было поставлено два дивизиона систем С-300ВМ.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Сирия
США
Продукция
Бук-М2
С-300
С-300В
С-300П
С-300ПМУ-2
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
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