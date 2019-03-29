Под Новосибирском спецназ нашел скрытый командный пункт условных боевиков

НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Военнослужащие подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) на учениях под Новосибирском применили новейший мультифункциональный комплекс визуальной разведки "Ирония-М" для обнаружения условного противника, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.

По замыслу эпизода учений, спецназ был заброшен в глубокий тыл условного противника для обнаружения скрытого командного пункта и пусковых установок крылатых ракет. В ходе проведения операции, разведчики совершили марш-бросок на 10 километров в предполагаемый район нахождения целей.

"Развернув комплекс, специалисты приступили к ведению визуальной разведки на дальностях до 15 километров. После обнаружения техники, военнослужащие передали полученные координаты цели на пункт управления, для нанесения ракетного удара, при помощи засекреченного канала связи. Выполнив поставленную задачу, разведчики убыли в район сбора, откуда были оперативно эвакуированы на бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун", - говорится в сообщении.

В ЦВО отметили, что многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония-М" предназначен для ведения наблюдения и сбора информации о местности. Он способен обеспечивать наблюдение в любое время суток с возможностью определения координат цели и передачей данных о ней. Комплекс впервые покажут широкой публике на Дне инноваций ЦВО в Екатеринбурге, который состоится с 5 по 6 апреля.