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29.03.2019
Российская газета

Главную особенность кокпита F-35 показали на фото

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось фото рабочего места пилота американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров. Это сопоставимо с бытовым телевизором или компьютерным монитором диагональю 21 дюйм. Отметим, что дисплей в кабине единственный и лишен привычных кнопок выбора режимов по преиметру. Можно предположить, что эта функция возложена на кнопочную панель под дисплеем.

Кокпит тяжелого истребителя F-22 Raptor выглядит привычнее: навигация, состояние бортовых систем, поиск целей и другая информация выводится на пять небольших мониторов. Ручки управления самолетом в обоих истребителях находятся справа.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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