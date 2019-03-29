В Петербурге спустили на воду первую подлодку "Варшавянка" для ТОФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня у нас торжественное событие - спуск на воду первой подводной лодки для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский"... Контракт на строительство подводных лодок для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В 2019 году подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" будет сдана ВМФ РФ", - сказал на церемонии спуска генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

"Подводные лодки обладают уникальными качествами, они подтвердили свою эффективность... Мы уверены, что все корабли серии будут сданы вовремя",- отметил в свою очередь врио заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Подводные лодки этого проекта объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Ранее сообщалось, что контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан между министерством обороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.

Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Эта серия подводных лодок строилась на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010-го по ноябрь 2016 года.