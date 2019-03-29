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29.03.2019
Военно-промышленный курьер

США подтвердили уничтожение Индией объекта на орбите

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Источник изображения: vpk-news.ru

Уничтожение индийской ракетой орбитального аппарата подтверждает система противоракетного предупреждения США. Об этом сообщил замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, передает CNN.

Томпсон пояснил, что сразу после испытаний индийская ракета попала в цель. Американская сторона ведет наблюдение за примерно 270 объектами в облаке обломков, которое возникло после запуска ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта индийские власти объявили об успешном испытании противоспутникового оружия. Высокоточная баллистическая ракета поразила один из объектов на орбите, на что способны также Россия, США и Китай.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
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