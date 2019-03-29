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29.03.2019
Военно-промышленный курьер

Бундесвер обновляет свой парк бронетехники

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Источник изображения: vpk-news.ru

Германские Вооруженные силы получат 101 модернизированный основной боевой танк (ОБТ) Leopard-2.

Об этом сообщило Минобороны ФРГ, отметив, что комитет по бюджету Бундесвера утвердил запросы военного ведомства в размере € 428 млн.

Один запросов Минобороны предусматривает проведение модернизации 101 основного боевого танка Leopard-2 версий Leopard-2A6MA2 и Leopard -2A6 до последней конфигурации Leopard -2A7V. Как отмечает военное ведомство, целью проекта является обеспечение унификации парка Leopard -2A7V для упрощения эксплуатации и логистики, повышения защиты и обеспечения быстрого обмена экипажами.

Модернизация основных боевых танков должна быть завершена к 2026 году. Помимо прочего, Leopard -2A7V получит новые системы прицеливания, новые радиостанции и модифицированные компьютеры управления огнем.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-2
Проекты
ИТ
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