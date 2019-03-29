За захватом посольства КНДР в Мадриде стояло ЦРУ

В прошлом месяце 22 февраля группа лиц, численностью около 10 человек, входящих в общественную организацию "Гражданская оборона Челлимы", захватила посольство Северной Кореи в Мадриде. Несмотря на то, что погибших не оказалось, сотрудники дипломатического учреждения подверглись избиениям.

В официальном отчете Главного судебного совета Испании (Poder Judicial Espana) говорится, что два члена "Челлимы" были связаны с Центральным разведывательным управлением. Именно они применяли насилие в отношении персонала посольства во время его захвата.

"Они избили их довольно сильно", - заявил представитель испанских правоохранителей. При этом захватчики требовали от сотрудников предать свою страну, попросив политическое убежище, а при отказе "снова подвергли избиениям".

Нападавшие были оснащены репликами короткоствольного оружия, находившегося в плечевых кобурах, боевыми ножами, травматическими пистолетами, наручниками и рулонами липкой ленты. Эта группа проникла в здание, используя мачете и железные прутья, которыми взломали двери, - говорится в официальном отчете испанской судебной палаты.

После неудачи с принуждением сотрудников посольства предать свою страну все злоумышленники благополучно скрылись и перебрались в США.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на испанский судебный источник, что Мадрид будет добиваться экстрадиции из США десяти подозреваемых, среди которых гражданин Мексики Адриан Хон Чанг, несколько американцев и южнокорейцев.