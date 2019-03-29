Крым не дает покоя: НАТО готовит новые меры
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины. Активность альянса в акватории Черного моря значительно возросла. Россия же после присоединения Крыма существенно укрепила оборону полуострова.
"Мы сможем объявить о новой серии мер, чтобы дать отпор действиям России в Крыму", - сказал Помпео. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, США делают недостаточно по ситуации вокруг Крыма. Он также добавил, что Вашингтон намерен "исправить" ситуацию вокруг полуострова.
Активность НАТО вокруг Крыма значительно возросла в последние месяцы. Так, в частности, увеличился срок пребывания кораблей альянса в районе Черного моря.
В недавнем оборонном документе НАТО отмечается, что альянс реализует стратегию присутствия в регионе Черного моря, которая заключается в увеличении срока пребывания сил НАТО в его акватории. Это осуществляется совместно с союзниками по региону - Румынией, Болгарией и Турцией. В 2018 году, говорится в докладе, корабли НАТО проводили на патрулировании в Черном море 120 дней вместо 80, как это было ранее.
9 марта сразу несколько летательных аппаратов НАТО осуществили разведку около Крыма и Калининграда. В районе Крымского полуострова и Донбасса действовал беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10. Летательный аппарат взлетел с базы Сигонелла на острове Сицилия, и, следуя через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины. Дрон совершил несколько маневров около линии разграничения в Донбассе, а затем провел разведку вблизи Крымского полуострова.
В НАТО отметили, что считают присоединение Крыма "серьезным нарушением международного права", а также угрозой для "евроатлантической безопасности". Составители заявления подчеркнули, что НАТО не признает присоединения Крыма к России. "Мы призываем Россию вернуть Крым Украине", - говорится в заявлении альянса.
Комментируя это заявление российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если бы процесса присоединения не произошло, в Крыму появилась бы военная структура НАТО.
Безопасность Крыма значительно укрепилась после присоединения. В настоящее время в Крыму дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС. В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк (по 12 самолетов моделей Су-24М и Су-25СМ), 38-й истребительный авиационный полк (1 самолет Су-27, по 12 самолетов Су-27П и Су-27СМ, а также 2 самолета Су-27УП и 4 - Су-30М2) и 39-й вертолетный полк (вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ка-52, Ми-26).
Средства противовоздушной обороны в настоящее время на полуострове представляют 31-я дивизия ПВО в составе расположенного в Севастополе 12-го зенитного ракетного полка и расположенного в Феодосии 18-го зенитного ракетного полка. Каждый из них включает в себя включает по два зенитных ракетных дивизиона С-400 и по шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Кроме того, в состав 31-й дивизии ПВО входит 3-й радиотехнический полк (Севастополь).
Сухопутные войска в Крыму представлены 22-й армейским корпусом в Симферополе. Он был образован еще в декабре 2016 года путем объединения сухопутных и береговых войск Черноморского флота, дислоцированных на полуострове. В составе 22-го АК 126-я отдельная бригада береговой обороны, 127-я отдельная разведывательная бригада, 8-й отдельный полк береговой обороны, 1096-й отдельный зенитный ракетный полк.
Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого "за" воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Киев, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.
Отдел "Армия"
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