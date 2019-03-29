Крым не дает покоя: НАТО готовит новые меры

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины. Активность альянса в акватории Черного моря значительно возросла. Россия же после присоединения Крыма существенно укрепила оборону полуострова.

"Мы сможем объявить о новой серии мер, чтобы дать отпор действиям России в Крыму", - сказал Помпео. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, США делают недостаточно по ситуации вокруг Крыма. Он также добавил, что Вашингтон намерен "исправить" ситуацию вокруг полуострова.

Пока неясно о каких мерах идет речь, но объявлены они уже будут после выборов на Украине, которые пройдут в воскресенье.

Активность НАТО вокруг Крыма значительно возросла в последние месяцы. Так, в частности, увеличился срок пребывания кораблей альянса в районе Черного моря.

В недавнем оборонном документе НАТО отмечается, что альянс реализует стратегию присутствия в регионе Черного моря, которая заключается в увеличении срока пребывания сил НАТО в его акватории. Это осуществляется совместно с союзниками по региону - Румынией, Болгарией и Турцией. В 2018 году, говорится в докладе, корабли НАТО проводили на патрулировании в Черном море 120 дней вместо 80, как это было ранее.

9 марта сразу несколько летательных аппаратов НАТО осуществили разведку около Крыма и Калининграда. В районе Крымского полуострова и Донбасса действовал беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10. Летательный аппарат взлетел с базы Сигонелла на острове Сицилия, и, следуя через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины. Дрон совершил несколько маневров около линии разграничения в Донбассе, а затем провел разведку вблизи Крымского полуострова.

Стоит отметить, что в пятую годовщину присоединения полуострова НАТО призвало Россию "вернуть" Крым Украине, говорится в распространенном альянсом заявлении.

В НАТО отметили, что считают присоединение Крыма "серьезным нарушением международного права", а также угрозой для "евроатлантической безопасности". Составители заявления подчеркнули, что НАТО не признает присоединения Крыма к России. "Мы призываем Россию вернуть Крым Украине", - говорится в заявлении альянса.

Комментируя это заявление российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если бы процесса присоединения не произошло, в Крыму появилась бы военная структура НАТО.

"Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию - передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет", - говорил Пушков.

Безопасность Крыма значительно укрепилась после присоединения. В настоящее время в Крыму дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС. В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк (по 12 самолетов моделей Су-24М и Су-25СМ), 38-й истребительный авиационный полк (1 самолет Су-27, по 12 самолетов Су-27П и Су-27СМ, а также 2 самолета Су-27УП и 4 - Су-30М2) и 39-й вертолетный полк (вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ка-52, Ми-26).

Средства противовоздушной обороны в настоящее время на полуострове представляют 31-я дивизия ПВО в составе расположенного в Севастополе 12-го зенитного ракетного полка и расположенного в Феодосии 18-го зенитного ракетного полка. Каждый из них включает в себя включает по два зенитных ракетных дивизиона С-400 и по шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Кроме того, в состав 31-й дивизии ПВО входит 3-й радиотехнический полк (Севастополь).

Сухопутные войска в Крыму представлены 22-й армейским корпусом в Симферополе. Он был образован еще в декабре 2016 года путем объединения сухопутных и береговых войск Черноморского флота, дислоцированных на полуострове. В составе 22-го АК 126-я отдельная бригада береговой обороны, 127-я отдельная разведывательная бригада, 8-й отдельный полк береговой обороны, 1096-й отдельный зенитный ракетный полк.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого "за" воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Киев, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Отдел "Армия"