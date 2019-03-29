НАТО в очередной раз намерено расширить сотрудничество с Грузией

НАТО в очередной раз пообещало Грузии расширить сотрудничество, в том числе в вопросах безопасности в Черном море. Об этом заявил специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси генсека альянса Йенса Столтенберга.

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По его словам, альянс уделяет большое внимание в вопросах военного сотрудничества с Грузией, в том числе в вопросах безопасности на Чёрном море. В ближайшее время будут намечены конкретные шаги, направленные на активизацию и расширение сотрудничества. Кроме того, У Грузии имеются все возможности для успешного продолжения процесса интеграции в НАТО.

Посетивший в понедельник Тбилиси генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия "добилось потрясающих успехов в процессе реформ и успешно продвигается вперед к интеграции в НАТО". Точно такие же слова он произнес в декабре прошлого года после окончания прошедшего в Брюсселе заседания комиссии Грузия - НАТО.

Тбилиси сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В 2015 и 2016 годах генеральный секретарь альянса заявлял, что Грузия обязательно станет членом НАТО, однако воздерживался от указания точных сроков.

Между тем Столтенберг в очередной раз призвал Россию "вернуть Грузии Абхазию и Южную Осетию".

НАТО настаивает на том, что РФ должна отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а также вывести войска из этих регионов

- заявил он по итогам встречи в Тбилиси.