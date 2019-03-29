США призвали Россию убрать сирийские войска от Голанских высот

Соединенные Штаты призвали Россию оказать давление на сирийское правительство с целью, чтобы Дамаск отвел свои вооруженные силы от Голанских высот. Соответствующее заявление сделал политкоординатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза ООН.

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Американский дипломат заявил, что Москва должна оказать давление "на режим Башара Асада" в Сирии, чтобы он отвел войска из зоны разъединения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. По его мнению, решение американского президента Дональда Трампа о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами никаким образом не мешает работе миротворческой миссии ООН в этом регионе, несмотря на то, что международная организация не признала этот документ и заявила о том, что данным указом Трамп срывает миротворческий процесс в Сирии.

Решение США признании суверенитета над Голанами раскритиковал постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари. Он предложил Вашингтону вместо того, чтобы раздавать чужие земли, отдать Тель-Авиву часть своих территорий.

Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Это хороший участок земли... Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну

- заявил он, добавив, что Голаны есть и будут всегда сирийской землей.

Напомним, что 25 марта во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп подписал документ, признающий суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Против этого выступили почти все страны мира и ООН.

Захваченные в ходе Шестидневной войны 1967 года у Сирии Голанские высоты в 1981 году были признаны израильским парламентом в одностороннем порядке территорией еврейского государства. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.