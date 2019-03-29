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29.03.2019
ЦАМТО

Минобороны Австралии намерено закупить второй БЛА MQ-4C "Тритон"

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Источник изображения: Фото: unmannedsystemstechnology.com

ЦАМТО, 28 марта. Минобороны Австралии 27 марта объявило о намерении приобрести для ВВС страны второй из шести запланированных к покупке беспилотный летательный аппарат MQ-4C "Тритон" корпорации Northrop Grumman.

Как заявил министр обороны Кристофер Пайн, вторая платформа, которая будет приобретена в рамках совместной с ВМС США программы, сыграет важную роль в укреплении безопасности морских границ Австралии.

Применение БЛА расширит возможности в области ведения разведки, борьбы с подводными лодками противника и контроля морских границ, поддержке операций по противодействию контрабанде и незаконной миграции, незаконной эксплуатации природных ресурсов.

В июне 2018 года правительство Австралии заявило о намерении приобрести в общей сложности для ВВС страны 6 БЛА MQ-4С "Тритон" и сопутствующее оборудование. Общая стоимость закупки оценивается в 7 млрд. австр. долл. (5 млрд. долл. США). Аппараты планируется использовать совместно с закупаемыми самолетами базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" по аналогу с американской программой "Морское наблюдение на больших территориях" (Broad Area Maritime Surveillance – BAMS).

По заявлению министра, объявление о приобретении второго БЛА "Тритон" означает, что первый БЛА данного типа может быть принят на вооружение в середине 2023 года, а все аппараты могут быть поставлены к концу 2025 года. Они будут размещены на базе "Эдинбург".

Недавно, 28 февраля, компания Northrop Grumman подписала с МО Австралии соглашение о расширении сотрудничества с национальными компаниями, в том числе по программе БЛА MQ-4C "Тритон".

Как сообщал ЦАМТО, высотный БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" представляет собой морскую версию разработанного Northrop Grumman БЛА RQ-4 "Глобал Хок". Он предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки. Размах крыла БЛА – 39,9 м (130,9 футов), длина – 14,5 м (47,6 футов), максимальная взлетная масса – 14628 кг, масса внутренней полезной нагрузки – 1252 кг, масса полезной нагрузки на внешней подвеске – 1089 кг. Перегоночная дальность – 8200 морских миль, радиус действия – около 2000 морских миль, высота полета – более 17,2 км, максимальная скорость – 331 узел, продолжительность полета – более 24 ч.

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Страны
Австpалия
США
Продукция
Global Hawk
P-8 Poseidon
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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