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29.03.2019
Российская газета

В Одессу придут два корабля НАТО

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Источник изображения: rg.ru

В Одессу придут два корабля НАТО. Это произойдет 1 апреля текущего года, после выполнения задач по патрулированию в Черном море, сообщает посольство Канады на Украине в Facebook.

- Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток, - говорится в сообщении.

Также планируется, что капитаны кораблей встретятся с украинскими моряками и властями города, а жители Одессы смогут не только увидеть, но и посетить суда.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Канада
Украина
Проекты
NATO
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