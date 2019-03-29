В Одессу придут два корабля НАТО. Это произойдет 1 апреля текущего года, после выполнения задач по патрулированию в Черном море, сообщает посольство Канады на Украине в Facebook.

- Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток, - говорится в сообщении.

Также планируется, что капитаны кораблей встретятся с украинскими моряками и властями города, а жители Одессы смогут не только увидеть, но и посетить суда.

Яна Шамаева