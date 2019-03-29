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29.03.2019
РИА Новости

"Такого не ожидали": летчик Пугачев рассказал о первой "кобре" на Су-27

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Герой СССР, летчик-испытатель Виктор Пугачев рассказал о первом появлении советских самолетов "Сухого" на французском авиасалоне Ле-Бурже.

В 1989 году Пугачев на истребителе Су-27 показал европейской публике фигуру высшего пилотажа — "кобру", которая затем была названа в его честь. По словам летчика, ни журналисты, ни специалисты в авиации не ожидали от самолета таких возможностей. Так, французские эксперты не поверили, что советские истребители долетели из Москвы в Париж без промежуточных посадок.



"Демонстрация самолетов Су-27 и МиГ-29 – самолетов четвертого поколения высокоманевренных – показала миру наши авиационные технологии. До этого было представление, что в СССР таких самолетов нет", — сказал Пугачев в эфире телеканала "Звезда".

Пилот отметил, что исполнение фигуры высшего пилотажа позволило показать другим странам, что советские авиационные технологии на тот момент были впереди зарубежных аналогов на 10-15 лет.

Всего на счету Виктора Пугачева 13 мировых рекордов. В 1989 году летчик впервые посадил тяжелый истребитель на палубу советского авианосца "Тбилиси" (ныне "Адмирал Кузнецов" - Прим. ред.)

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