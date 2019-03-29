Авиарегулятор США заявил о безопасности Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил в 27 марта руководитель ведомства Дэниел Элуэлл.

"Мы абсолютно уверены в безопасности этого самолета", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената США.

Элуэлл отметил, что информация с бортовых самописцев не показала сбоев программного обеспечения лайнера, передает ТАСС.

Согласно решению ФАУ полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии. В результате погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Крушение с самолетом этой же модели произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился лайнер индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последней катастрофы полеты Boeing 737 MАХ 8 запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.