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29.03.2019
Известия.ru

Авиарегулятор США заявил о безопасности Boeing 737 MAX

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил в 27 марта руководитель ведомства Дэниел Элуэлл.

"Мы абсолютно уверены в безопасности этого самолета", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената США.

Элуэлл отметил, что информация с бортовых самописцев не показала сбоев программного обеспечения лайнера, передает ТАСС.

Согласно решению ФАУ полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии. В результате погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Крушение с самолетом этой же модели произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился лайнер индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последней катастрофы полеты Boeing 737 MАХ 8 запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
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