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29.03.2019
Известия.ru

В NASA заявили о планах США постоянно присутствовать на Луне

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Администрация США намерена обеспечить постоянное американское присутствие на Луне. Об этом сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн в ходе слушаний в подкомитете палаты представителей конгресса.

По его словам, в приоритете ведомства — вернуться на поверхность спутника Земли и сделать "это не так, как во времена экспедиции Apollo", а остаться там.

"Это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", — цитирует Брайденстайна агентство ТАСС.

Директор NASA назвал Луну "тренировочным полигоном", который позволит максимально адаптироваться к жизни на Марсе.

10 марта газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс увеличить расходы на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году. На следующий день в NASA обозначили сроки высадки людей на Луну — 2028 год.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

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