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29.03.2019
Российская газета

Десантники России и Беларуси разоружили две банды "боевиков"

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В ходе совместных миротворческих учений десантные подразделения Беларуси и России разоружили две банды условных боевиков. Тренировка прошла на полигоне Поливна в Ульяновской области.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, на первом этапе маневров военнослужащие разоружили боевиков в зоне конфликта и выставили наблюдательные посты.

По легенде учений, несмотря на достигнутые договоренности, две непримиримые вооруженные группы общей численностью до 150 человек, пытаясь дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта, не сложили оружие. Бандиты захватили два технологически опасных объекта - нефтебазу и завод по производству патронов.

"Действиями сводного подразделения в составе воздушно-штурмовой поисково-патрульной группы десантировались с вертолетов Ми-8 вблизи захваченных объектов", - говорится в сообщении.

После чего десантники на боевых машинах БМД-4М блокировали объекты и предложили бандитам сложить оружие и провели зачистку объектов. Учения продлятся до 28 марта.


Николай Грищенко

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БМД-4
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