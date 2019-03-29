Деятели культуры реагируют на идею Шойгу о создании армейской киностудии

Деятели искусства и культуры продолжают реагировать на предложение министра обороны России о создании киностудии, которая сосредоточится на съёмках художественных фильмов о современных Вооружённых силах России. Напомним, что с такой инициативой Сергей Шойгу выступил на неделе, вручая премии ведомства в ЦАТРА (Центральный академический театр российской армии).

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Шойгу, современная киностудия начнёт создаваться уже в ближайшее время.

Шойгу посетовал на то, что сегодня практически не снимают фильмов о современной российской армии, и это ситуацию с сфере киноиндустрии оборонное ведомство страны постарается переломить.

Отдельные деятели культуры отметили, что сама по себе инициатива интересна, однако не совсем понятно, зачем тратить дополнительные средства на создание армейской киностудии с нуля, если в стране имеются кинематографические студии и объединения, которые могли бы получить государственные заказы на создание фильмов о современной армии России. Отмечено, что подход с финансированием уже имеющихся студий с привлечением лучших режиссёров и военных консультантов позволил бы сэкономить немалые объёмы денежных средств.

Другие специалисты в области кинематографии, включая, например, кинорежиссёра Владимира Бортко, считают инициативу Сергея Шойгу верной. По словам Бортко, в стране чем больше киностудий, тем лучше.

Также отмечается, что само по себе увеличения числа фильмов о военнослужащих станет одним из элементов патриотического воспитания в нашей стране.