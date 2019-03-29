Президент Венесуэлы заявил о снайперском обстреле ГЭС

Венесуэльский президент Николас Мадуро прокомментировал атаку, совершённую на крупнейшую в республике гидроэлектростанцию. Речь об атаке на ГЭС "Эль-Гури", которая (атака) привела к очередному отключению электроэнергии в большинстве регионов страны.

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Так называемый блэкаут отразился на работе буквально всех основных транспортных, медицинских, телекоммуникационных служб. Были обесточены объекты метрополитена, больницы, школы, вокзалы и аэропорты.

По словам Николаса Мадуро, станция была обстреляна с помощью дальнобойной снайперской винтовки. Президент страны отметил, что за атакой стоят "марионетки дьявола". Такой жёсткий эпитет по отношению к Гуайдо и его ближайшему окружению, поддерживаемым из США, применил Мадуро.

В ходе своего выступления на венесуэльском ТВ президент страны отметил, что венесуэльский народ всегда должен помнить, кто несёт на землю Венесуэлы горе и хаос.

Мадуро также призвал соотечественников не поддаваться панике. По словам главы государства, уже сегодня электроснабжение будет восстановлено на основной территории страны.

При этом Мадуро не сообщил, какие именно объекты ГЭС были поражены из снайперской винтовки так, что это привело к полной остановке работы станции и настоящему электроэнергетическому коллапсу в стране.