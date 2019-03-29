Контейнерный флот

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, как "модульная" концепция увеличит возможности российского ВМФ

Одним из основных трендов современного военного кораблестроения в России является создание так называемых универсальных платформ. Для решения конкретных задач такой корабль может оснащаться модульными комплектами тех или иных видов военной техники.

Идея далеко не нова. Впервые ею занялись датчане во второй половине 1980-х годов, реализовав проект Standard Flex 300. В настоящее время созданием таких оружейных модулей занимаются США в рамках строительства серии литоральных боевых кораблей типа Freedom и Independence.

Российское решение сильно отличается от иностранных тем, что оружие и техника, а также их системы обеспечения размещаются внутри стандартных морских контейнеров (обычно 20-футовых). Контейнер устанавливается на палубе корабля или в подпалубном пространстве, подключается к системе корабельного энергоснабжения и интегрируется в боевую информационно-управляющую систему. В принципе, контейнеры могут работать и автономно и не зависеть от работы корабельных энергетических систем.

Среди боевых модулей самый известный — универсальный ракетный комплекс от Концерна "Моринформсистема-Агат". В его состав входит модуль обнаружения и целеуказания и до четырех универсальных стартовых модулей с ракетами комплексов "Калибр" и "Уран".

Такие модули будут на вооружении строящихся патрульных кораблей проектов 22160 типа "Василий Быков", корветов проекта 20386 типа "Дерзкий" и патрульных ледоколов проекта 23550 типа "Иван Папанин". В случае необходимости они могут размещаться и на любых других кораблях, в частности на атомных ледоколах типа "Лидер".

Известно о существовании и ряда других боевых модулей, в частности о транспортно-пусковом контейнере с 324-миллиметровым торпедным аппаратом. Ведется разработка модулей противоминной обороны.

Но если боевых модулей в настоящее время создано относительно немного, то спектр обеспечивающих модулей поражает своим разнообразием.

Для поиска и обнаружения подводных аппаратов создана контейнерная гидроакустическая станция "Минотавр-ИСПН-М.2". Для картографирования морского дна и поиска на нем объектов "Океанприбор" создал мобильный комплекс мониторинга поверхности дна на глубинах до 300 м — "Корвет МК МПД-300".

Компания "Тетис-Про" создала мобильный комплекс "Пантера Плюс". Комплекс включает телеуправляемый подводный аппарат и два контейнера с оборудованием (пост управления, грузоподъемное устройство, источник электропитания и т.д.). Комплекс "Пантера плюс" в декабре 2017 года был переброшен в Аргентину, размещен на палубе патрульного корабля ВМС этой страны и принял активное участие в поисках погибшей подводной лодки "Сан-Хуан".

В двух контейнерах также располагается комплекс с автономными обитаемыми подводными аппаратами АРС-600. Не стоит забывать и про комплекс для размещения и управления необитаемым подводным аппаратом "Клавесин-1Р". Данный модуль может быть использован не только для поиска подводных объектов, в частности мин, но и для их уничтожения.

Помимо подводных аппаратов, созданы и контейнерные модули для размещения и управления воздушными беспилотными вертолетами БПВ-500.

Достаточно большой ряд модулей создан для решения гуманитарных задач. В частности, для ВМФ собран медицинский контейнерный модуль, состоящий из операционной и реанимационной палат.

Для проведения спасательных операций и ликвидации аварий, при которых происходит разлив нефтепродуктов, компания "Дайвтехносервис" создала мобильный комплекс водоотлива высокой производительности МКВ-1000.

У Сил специальных операций имеются мобильные автономные барокомплексы. Они состоят из трех автономных стандартных 20-футовых морских контейнеров. В одном находится водолазная барокамера РБК-1400 с системами жизнеобеспечения, в другом — система зарядки подводных средств движения, в третьем — система воздухоснабжения. Помимо указанных модулей есть еще и противопожарные модули, и др.

Надо сказать, что создание модульных комплексов и их внедрение на флоте — очень непростая задача. Так, в ВМС Дании они большого развития не получили, прежде всего из-за проблем с обучением экипажей. Разработка модулей для американских кораблей идет с большим трудом и неясными перспективами.

Российские ученые и инженеры смогли решить достаточно трудную задачу создания модульного оружия и техники весьма оригинальным путем — с помощью размещения в обычном морском контейнере.

Что такое оружие может дать нашему флоту? Например, в случае решения задач противолодочной обороны морской территории на патрульный корабль проекта 22160 могут устанавливаться модули с гидроакустической буксируемой антенной и с 324-миллиметровым торпедным аппаратом. В случае же проведения гуманитарных миссий на этот же патрульный корабль могут быть установлены медицинские модули.

Флоту России еще предстоит решить проблему подготовку команд эксплуатации для работы с такими модулями, наладить их хранение и доставку на корабли.

Одной из важных задач Военно-Морского Флота России в особый период станет принятие в состав флота и вооружение гражданских судов по мобилизации. ВМФ СССР и России имеет давний опыт использования в боевых действиях мобилизованных судов. Так, в начале Великой Отечественной войны на службу было принято большое количество гражданских судов и рыболовных траулеров.

На них, например, ставились артиллерийские орудия, размещалось противолодочное и минно-торпедное вооружение. Они становились сторожевыми кораблями и тральщиками. Вклад таких "мобилизованных судов" в общую Победу мало чем уступает вкладу боевых кораблей специальной постройки.

Имея в запасе разнообразные боевые модули, ВМФ сможет в кратчайшие сроки вооружить даже небольшие суда мощнейшим ракетным оружием. И простой буксир-снабженец типа "Нефтегаз" с 8 "Калибрами" на борту способен стать весьма сильной угрозой боевым кораблям агрессора.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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