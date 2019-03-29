"Каракурты" прикрылись "Панцирем". Каков экспортный потенциал новых российских корветов

ТАСС — об особенностях морских "хищников" ВМФ РФ, строящихся большой серией, и их возможностях с управляемым ракетным оружием

На проходившей в Малайзии международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщил ТАСС, что экспортный потенциал корветов с управляемым ракетным оружием (малых ракетных кораблей по российской классификации) проекта 22800 (шифр "Каракурт-Э"), оснащенных новейшим комплексом "Панцирь-МЕ", несомненно будет выше.

Возможность выпуска кораблей проекта 22800 с зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) "Панцирь-МЕ" повышает их экспортный потенциал на мировом рынке военно-морской техники Ренат Мистахов, генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс"

На выставке в экспозиции "Рособоронэкспорта" были представлены макеты кораблей корпорации "Ак Барс" и АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", включая модель корвета "Каракурт-Э" с комплексом "Панцирь-МЕ".

Модель корвета УРО "Каракурт-Э" с комплексом "Панцирь-МЕ" Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Чем хороши корабли

Корвет с управляемым ракетным оружием (УРО) проекта 22800 "Каракурт" был спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли этого типа предназначены для поражения критически важных объектов противника в береговой зоне, уничтожения боевых надводных кораблей самостоятельно и во взаимодействии с другими силами, уничтожения искусственных стационарных и плавучих объектов, отражения ударов средств воздушного нападения собственными силами.

Есть и дополнительные задачи — борьба с диверсионно-террористическими силами, поиск, спасение экипажей терпящих бедствие судов и летательных аппаратов, содействие береговой охране в решении задач на госгранице.

Вооружение состоит из 76-мм автоматической универсальной артиллерийской установки АК-176МА и ЗРАК "Панцирь-М" (оснащается с третьего корабля серии, на первых двух — две 30-мм малокалиберных зенитных артиллерийских комплекса АК-630). В надстройке корабля установлен ударный ракетный комплекс — универсальная вертикальная пусковая установка (УВПУ) 3С-14 для ракет из состава комплекса "Калибр" с 8 ячейками.

Корвет "Ураган" проекта 22800 во время репетиции военно-морского парада в честь Дня ВМФ, 2018 год Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Как отмечают разработчики, среди преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Также, что немаловажно, на корабле может базироваться беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10", который способен передавать видео в режиме онлайн, находясь в воздухе до 14 часов и поднимаясь на высоту до 5 тыс. м.

В 2015 году на Международном военно-морском салоне занимавший тогда пост главкома ВМФ адмирал Виктор Чирков заявил, что флот России получит минимум 18 корветов проекта 22800, которые пойдут для замены выработавших свой ресурс ракетных катеров проекта 12411 (шифр "Молния") и малых ракетных кораблей (МРК) проекта 12341 (шифр "Овод").

Отметим, что к началу 2010-х годов в составе ВМФ оставалось лишь 13 "Оводов" (из 38, построенных в 1970–1991 годы) и 26 катеров 12411 (из 47, построенных в 1979–2003 годы).

Огромная серия

Контракт на строительство первых семи "Каракуртов" был заключен Минобороны РФ в конце 2015 года с судостроительным заводом (ССЗ) "Пелла", три из них должны быть построены на судостроительном заводе "Море" в Феодосии (Крым), мощности которого "Пелла" арендует.

Первые два корабля проекта ("Ураган", который позже был переименован в "Мытищи", заводской номер 251, бортовой номер 567) и "Тайфун" (позже — "Советск", заводской номер 252, бортовой номер 577) были заложены в декабре 2015-го на заводе "Пелла" в Ленинградской области.

Третий заложили на заводе "Море" в Феодосии в мае 2016 года. Он получил имя "Шторм" (позднее — "Козельск", заводской номер 254). В том же году на "Пелле" был заложен еще один — "Шквал" (позднее — "Одинцово", заводской номер 253, бортовой номер 584).

Корвет "Тайфун" проекта 22800 Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Церемония закладки корвета "Буря" (заводской номер 257, бортовой номер 578) состоялась 24 декабря 2016, а спустя несколько месяцев стало известно, что три корабля построят в Феодосии в 2018–2020 годах. 17 марта 2017 года был заложен "Охотск" (заводской номер 255), 19 декабря того же года — "Вихрь" (заводской номер 256).

Еще пять корветов будут изготовлены на Зеленодольском заводе в Татарстане в соответствии с контрактом от 5 августа 2016 года. По данным СМИ, часть из этих кораблей строится на подконтрольном предприятию ССЗ "Залив" в Керчи. Гендиректор Зеленодольского завода Ренат Мистахов в июне 2017 года заявил, что вся серия будет построена к 2020 году. По данным открытых источников, в 2016 году на заводе "Море" были заложены корветы "Циклон" и "Пассат" (заводские номера 801 и 802), 30 июля 2017 года в Зеленодольске состоялась закладка корабля "Бриз" (заводской номер 803).

На форуме "Армия-2017" Минобороны России подписало с судостроителями дополнительные соглашения на поставку корветов проекта 22800. Подписи под документом поставили Юрий Борисов, гендиректор судостроительного предприятия "Пелла" Герберт Цатуров и гендиректор Зеленодольского завода Ренат Мистахов. Информация о точном количестве заказанных кораблей не разглашалась.

В июле 2017 года занимавший тогда пост заместителя министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что корветы этой серии для Тихоокеанского флота планируют строить на верфях Дальнего Востока. На форуме "Армия-2018" военное ведомство и два дальневосточных завода подписали контракты на строительство шести корветов до 2026 года. Согласно первому контракту, два корабля до 2023 года построит "Восточная верфь" во Владивостоке, а еще четыре единицы до 2026 года передаст флоту Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре.

Таким образом, в настоящее время на российских судостроительных предприятиях строятся и испытываются десять корветов проекта 22800:

"Советск", "Одинцово", "Буря" — все на заводе "Пелла" в Ленинградской области;

"Козельск", "Охотск", "Вихрь" — все на заводе "Море" в Феодосии;

"Циклон" и "Пассат" — на заводе "Залив" в Керчи;

"Бриз" и "Туча" — на Зеленодольском заводе.

В рамках заключенного с Зеленодольским заводом контракта 2016 года в ближайшее время на предприятии будет заложен корабль "Смерч" (заводский номер 805). Головной корабль проекта 22800 — "Мытищи" — в декабре 2018 года передан ВМФ России и вошел в состав 1-го гвардейского дивизиона 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийского флота.

По данным открытых источников, корабли "Советск", "Одинцово" и "Буря" также войдут в состав Балтфлота. Корветы "Козельск", "Охотск", "Вихрь", "Циклон", "Пассат" и "Бриз" предназначаются для оснащения Черноморского флота. Еще шесть кораблей этого типа, начало строительства которых на "Восточной верфи" и Амурском судостроительном заводе ожидается в 2019 году, войдут в состав Тихоокеанского флота.

Как сообщалось ранее на Международных военно-технических форумах "Армия", корветы "Каракурт" в экспортном исполнении могут выпускаться в трех основных вариантах — водоизмещением 860, 870 и 900 тонн. Один из них оснащен морским ЗРАК "Панцирь-МЕ", второй — ЗРАК "Каштан-М", а третий — морским автоматизированным зенитным артиллерийским комплексом ближнего рубежа обороны "Пальма".

В "Рособоронэкспорте" уверены, что у морского "Панциря" большое экспортное будущее в странах арабского Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Его особенностью является возможность одновременного поражения до четырех целей, атакующих с разных направлений в составе одной группы. "Панцирь-МЕ" способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1000 м/с. При этом зона поражения целей большинства современных боевых самолетов по наклонной дальности составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км — артиллерийским. Прямых аналогов новейшего российского ЗРАК на мировом рынке вооружений не существует.

Эти варианты "Каракуртов" отличаются и силовыми установками: возможен вариант использования главных двигателей российского производства М-507Д-1 и М70ФРУ, а также зарубежных General Electric GE LM1500 и MTU, что немаловажно для иностранного заказчика.

Николай Новичков, Василий Костин