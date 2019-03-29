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29.03.2019
РИА Новости

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки "Точность"

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Новый снайперский комплекс, разработанный для спецслужб РФ в ЦНИИТОЧМАШ
Новый снайперский комплекс, разработанный для спецслужб РФ в ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отряды спецназа Росгвардии начали получать российские снайперские винтовки "Точность" для использования в антитеррористических операциях, рассказал представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Росгвардии.

"Нам недавно поступили новые снайперские винтовки ORSIS. В сравнении с другими образцами вооружения - это лучшие винтовки, что у нас были. Сравниться с ними могут только TRG (снайперская винтовка финского производства, первые образцы которые поступили на вооружение подразделений Внутренних войск МВД в 2009 году - ред.)", - рассказал он.

Винтовка ORSIS Т-5000, она же снайперский комплекс "Точность" - разработка оружейного завода "Промтехнологий". Данная винтовка также используется силами ФСО.

Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Характеристики винтовки позволяют поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до 1,5 километров, указывает разработчик. Снайперская винтовка выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Винтовка предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Компании
Промтехнологии ГК
Росгвардия
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