Авиация ВВО нанесла авиаудар по "противнику" на учениях в Забайкалье
ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Авиация Восточного военного округа в четверг в рамках масштабных учений в Забайкалье нанесла групповой авиационный удар по условному противнику, уничтожив командные пункты и узлы связи "неприятеля", сообщает пресс-служба округа.
Ранее сообщалось, что в масштабных учениях на полигоне "Цугол" в рамках проверки боеготовности задействованы около 10 тысяч военнослужащих и более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники. Учения такого масштаба в округе при низких температурах и сильном ветре проводятся впервые.
Отмечается, что продолжили налет истребители Су-30см, которые пусками управляемых авиационных ракет вывели из строя наземные ракетные комплексы "противника". В завершении ударные вертолеты Ми-24 армейской авиации округа оказали огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям при форсировании реки Онон. Летчики также нанесли удар неуправляемыми авиационными снарядами по живой силе и легкобронированной технике передовых отрядов условного противника.
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