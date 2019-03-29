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29.03.2019
РИА Новости

Авиация ВВО нанесла авиаудар по "противнику" на учениях в Забайкалье

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Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24.
Источник изображения: © Фото : Japan Ministry of Defense

ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Авиация Восточного военного округа в четверг в рамках масштабных учений в Забайкалье нанесла групповой авиационный удар по условному противнику, уничтожив командные пункты и узлы связи "неприятеля", сообщает пресс-служба округа.

Ранее сообщалось, что в масштабных учениях на полигоне "Цугол" в рамках проверки боеготовности задействованы около 10 тысяч военнослужащих и более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники. Учения такого масштаба в округе при низких температурах и сильном ветре проводятся впервые.

"Перед проведением воздушной атаки самолет-разведчик Су-24МР провел разведку. После обработки информации пилоты штурмовиков Су-25 "Грач" нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами, уничтожив средства наземной ПВО "противника". Истребители-бомбардировщики Су-34 и бомбардировщики Су-24 выполнили бомбометание по стратегически важным объектам "противника", в частности командным пунктам и узлам связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжили налет истребители Су-30см, которые пусками управляемых авиационных ракет вывели из строя наземные ракетные комплексы "противника". В завершении ударные вертолеты Ми-24 армейской авиации округа оказали огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям при форсировании реки Онон. Летчики также нанесли удар неуправляемыми авиационными снарядами по живой силе и легкобронированной технике передовых отрядов условного противника.

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