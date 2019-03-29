Россия помогает Венесуэле модернизировать военную технику и поддерживать ее боеготовность - Ростех

Лангкави (Малайзия). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Москва помогает Каракасу поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, сообщил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Вокруг Венесуэлы тоже непростая обстановка, поэтому Венесуэле необходимо поддерживать достаточный уровень боеготовности той техники российского производства, которая закуплена и нуждается в поддержке - обслуживание, ремонт и модернизация. Такая работа, безусловно, ведется, и это правильно", - сказал он на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

"Венесуэла - наш традиционный надежный партнер, мы ведем сотрудничество. Я понимаю, что в Венесуэле сейчас очень тяжелая социально-экономическая и финансовая ситуация. Я думаю, что говорить о каких-то новых крупных закупках было бы неправильно", - заявил В.Кладов.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники.

Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

В минувшие выходные сообщалось о прибытии в Венесуэлы двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.