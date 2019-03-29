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29.03.2019
Интерфакс-АВН

Индонезия подтверждает заинтересованность в российских истребителях Су-35 - Ростех

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © Богдан Руденко/Минобороны России

Лангкави (Малайзия). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Индонезия не отказывалась от контракта на приобретение 11 российских многофункциональных истребителей Су-35, сообщил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Согласно тем официальным заявлениям, которые делают должностные лица Индонезии, они не отказываются от этого контракта. Индонезийская сторона подчеркивает, что им нужны эти замечательные самолеты, что они не отказываются от этого проекта, но им нужно время, чтобы решить какие-то вопросы", - сказал он на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

"Мы надеемся, что у этого проекта большое будущее", - сказал В.Кладов.

По его словам, уже подписано соглашение о встречной торговле в рамках этого контракта на поставку Су-35.

"В настоящий момент сформирован механизм учета обязательств по объемам встречной торговли между нашими странами. У нас стопроцентная готовность к реализации проекта", - заявил он.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале прошлого года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого гола в кулуарах форума министров обороны государств АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

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Страны
Индонезия
Малайзия
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США
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Су-35
Компании
Ростех
Сухой ПАО
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