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29.03.2019
Интерфакс-АВН

Строительство в Венесуэле вертолетного центра и завода по производству Калашникова идёт по графику - "Ростех"

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Виктор Кладов
Виктор Кладов.
Источник изображения: © Николай Галкин/ТАСС

Лангкави (Малайзия). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Работа по строительству в Венесуэле завода по производству автоматов "Калашникова" и вертолетного сервисного центра продолжается по графику, сообщил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Все в силе, работа ведется - и по сервисному вертолетному центру, и строительство завода Калашникова тоже ведется", - заявил В.Кладов на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

В феврале гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить в 2019 году. "У нас ещё не завершено строительство завода по производству "Калашникова". Но, я думаю, что до конца года мы его должны завершить", - сказал С.Чемезов журналистам.

Ранее посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что проект строительства завода концерна "Калашников" в Венесуэле реализован на 90%. "Не введено, но построено (предприятие), на 90 с чем-то процентов уже закончен проект", - сказал посол 30 января в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники.

Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Продукция
АК-74 "Калашников"
Бук-М2
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