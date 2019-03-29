Пугачев раскрыл последствия от "кобры Пугачева" на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году "кобры Пугачева" убедило иностранных участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий. Об этом "Звезде" рассказал пилот самолета, Герой СССР, летчик-испытатель Виктор Пугачев.

"Ни журналисты, ни специалисты не ожидали таких возможностей, которые были заложены в самолет Су-27 и вообще в нашу авиационную промышленность. Сразу после прилета те, кто встречал нас на аэродроме, спросили, где мы выполняли промежуточные посадки при перелете из Москвы в Париж. И когда они получили ответ, что мы прилетели без посадки, не поверили", — сказал обладатель 13 мировых рекордов.

По словам Пугачева, исполнение фигуры высшего пилотажа позволило продемонстрировать другим странам, что технологии, используемые в советские истребителях, обгоняют зарубежные аналоги на 10-15 лет вперед.

В ноябре 2018 года китайский истребитель J-10B в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 выполнил фигуры высшего пилотажа "кобра Пугачева" и "кленовый лист".

В августе того же года в The National Interest написали, что истребители четвертого поколения, прежде всего американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также советские Су-27 и МиГ-29, не потеряют актуальности, поскольку данные самолеты в действительности являются многоцелевыми.