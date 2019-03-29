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29.03.2019
Известия.ru

Ушел из жизни космонавт Валерий Быковский

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Источник изображения: iz.ru

Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт №5 и почетный гражданин подмосковного Павловского Посада Валерий Быковский умер после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт №5 и почетный гражданин подмосковного Павловского Посада Валерий Быковский умер после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловском Посаде. Он окончил Качинское военное авиационное училище летчиков (1955) и Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского и в 1960 году одним из первых вошел в состав отряда космонавтов во время первого набора из ВВС.

Свой первый полет в космос Быковский совершил на корабле "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года. Полет проходил совместно с кораблем Валентины Терешковой. Следом были еще два полета — в 1976 и 1978 годах. За три рейса в космос он налетал 20 суток 17 часов 47 мин. 21 с.

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