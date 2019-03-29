Восстановление истребителей Су-30 (Су-27ПУ)

Судя по споттерским фотографиям, на АО "275 Авиационный ремонтный завод" (Краснодар, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" АО "Объединенная авиастроительная корпорация") завершен капитально-восстановительный ремонт первого двухместного истребителя Су-30 (Су-27ПУ) ВКС России с бортовым номером "68 красный" (регистрационный номер RF-92223, серийный номер 03-03). Тем самым обозначен процесс возвращения в состав ВКС пяти истребителей Су-30 (Су-27ПУ) постройки начала и середины 1990-х годов, по большей части длительное время не эксплуатировавшихся.

Прошедший ремонт на АО "275 Авиационный ремонтный завод" истребитель Су-30 (Су-27ПУ) ВКС России с бортовым номером "68 красный" (регистрационный номер RF-92223, серийный номер 03-03). Краснодар, март 2019 года (с) Группа "Юг-Авиа" социальной сети "ВКонтакте" / vk.com/south_avia

Напомним, что двухместный истребитель Су-30 (Су-27ПУ, Т-10ПУ) разрабатывался в 1980-е годы на основе "спарки" Су-27УБ для Авиации Войск ПВО СССР. Два опытных образца Т-10ПУ-5 и Т-10ПУ-6 (синие бортовые номера "05" и "06") были в 1987-1988 годах переоборудованы из опытных образцов "спарок" Т-10У-5 и Т-10У-6 соответственно.По результатам испытаний серийное производство Су-27ПУ (затем получившего обозначение Су-30) для Войск ПВО СССР по приказу Министерства авиационной промышленности СССР от 13 февраля 1991 года организовывалось с 1992 года на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ).

Фактически на ИАЗ в 1991 году заложили установочную партию из десяти Су-30 (Су-27ПУ), из которых три первых самолета (серийные номера 01-01, 0-02 и 02-01) были в 1992-1993 годах построены в качестве опытных машин для ОКБ имени Сухого (АХК "Сухой") (два из них впоследствии были переоборудованы в опытные образцы Су-30К и Су-30И). И только еще пять самолетов были достроены и сданы в 1994-1996 годах Министерству обороны России (серийные номера 02-02, 02-03, 03-01, 03-03 и 03-04, синие бортовые номера с "50" по "54" - в не в порядке серийных номеров). Еще один самолет (серийный номер 03-02) был достроен в 1999 году для АХК "Сухой" в качестве опытного образца экспортного истребителя Су-30КН.

Все пять достроенных для военных Су-30 (Су-27ПУ) поступили в 1994-1996 годах в состав 58-го гвардейского истребительного авиационного полка 148-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Авиации Войск ПВО на аэродроме Саваслейка (Нижегородская область). После расформирования полка в 2002 году все пять самолетов были переданы в состав 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России в Липецке. При этом в Липецке четыре истребителя получили новые красные бортовые номера с "66" по "69", а самолет с серийным номером 03-04 (бывший "51 синий") с 1998 года был в нелетном состоянии использовался в качестве источника запчастей.

В Липецке переданные Су-30 номинально вошли в состав пилотажно-демонтрационной группы "Соколы России", получив соответствующую окраску, хотя, видимо, использовались группой весьма ограниченно. Истребители с бортовыми номерами "67" и "68" были прекращены эксплуатацией примерно с 2006 года, с номером "66" - с 2011 года, и только истребитель с бортовым номером "69 красный" (серийный номер 02-03, бывший "54 синий") летал до 2015 года.

Казалось, судьба этих малосерийных самолетов постройки "смутного времени" уже предрешена, однако в 2016 году неожиданно было принято решение о восстановлении всех пяти истребителей Су-30 (Су-27ПУ), в связи с чем с конца 2016 по конец 2017 года все пять машин были доставлены на 275-й АРЗ в Краснодар. Теперь ремонт первого из них с бортовым номером "68 красный" (регистрационный номер RF-92223, серийный номер 03-03, бывший "50 синий") завершен, при этом, как можно судить, самолеты не подвергаются никакой серьезной модернизации..

По всей видимости, судя по сохранению липецких бортовых номеров, все пять отремонтированных самолетов Су-30 (Су-27ПУ) по прежнему будут эксплуатироваться в составе 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний в Липецке. Можно предположить, что их восстановление связано с дефицитом учебно-боевых "спарок" в ВКС, в том числе в Липецком центре. Не случайно, в последнее время ведется ремонт куда более возрастных самолетов Су-27УБ,