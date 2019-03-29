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29.03.2019
ТАСС

Авиация уничтожила объекты условного противника в ходе масштабных учений в Забайкалье

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Полигон Цугол
Военные учения на полигоне Цугол, Россия.
Источник изображения: Минобороны РФ

В учениях участвуют около 10 тыс. военных

ЧИТА, 28 марта. /ТАСС/. Авиация Восточного военного округа в четверг уничтожила объекты условного противника в ходе масштабных учений, которые проходят на полигоне Цугол в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба округа.

В учениях, которые начались 25 марта, участвуют около 10 тыс. военных, задействовано более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Как ожидается, маневры завершатся 29 марта.

"Сегодня в ходе практического этапа масштабного учения на полигоне Цугол в Забайкалье авиагруппа войск Восточного военного округа уничтожила важные объекты условного противника", - говорится в сообщении.

Разведку перед воздушной атакой провел самолет Су-24МР. После этого средства наземной ПВО "противника" уничтожили неуправляемыми ракетами штурмовики Су-25, а бомбардировщики Су-24 и Су-34 нанесли удар по стратегически важным объектам, в частности командным пунктам и узлам связи.

Истребители Су-30СМ вывели из строя "неприятельские" ракетные комплексы с помощью управляемых ракет, а в завершение атаки ударные вертолеты Ми-24 оказали огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям, преодолевавшим реку Онон. Вертолетчики вели огонь по живой силе и легкобронированной технике передовых отрядов условного противника.

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