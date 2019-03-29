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29.03.2019
Интерфакс-АВН

США на заседании СБ ООН попытались оправдать свою позицию по Голанским высотам

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Автомобиль российской военной полиции обеспечивает проход колонны ООН к подножию Голанских высот через территорию Сирии, август 2018 года
Автомобиль российской военной полиции обеспечивает проход колонны ООН к подножию Голанских высот через территорию Сирии, август 2018 года.
Источник изображения: © Андрей Грязнов/ТАСС

Они потребовали от России заставить сирийские власти вывести войска с Голанских высот

Нью-Йорк (ООН). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами не повлияет на работу Сил ООН по наблюдению за разъединением, заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Родни Хантер.

"Силы ООН по наблюдению за разъединением по-прежнему призваны играть жизненно важную роль в поддержании стабильности в отношениях между Израилем и Сирией, прежде всего путем обеспечения того, чтобы район разъединения являлся буферной зоной, свободной от любого военного присутствия или деятельности, помимо деятельности самих Сил", - сказал американский дипломат на заседании Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию, которая закрепляет признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

По словам Р.Хантера, если допустить, что этот район будет контролироваться Сирией и Ираном, то это будет означать, что мир "закроет глаза" на угрозы Израилю, исходящие от этих стран, а также от "Хезболлы".

В то же время, добавил дипломат, население Голанских высот уже десятилетиями руководствуется израильским законодательством.

Он потребовал от России оказать давление на сирийские власти с тем, чтобы они вывели свои войска из района разъединения на Голанских высотах.

"Соединенные Штаты и нынешний Совет безопасности не могут согласиться с усилиями Сирии по установлению своего присутствия в зоне разъединения в качестве новой нормы. Поэтому США призывают Российскую Федерацию использовать свое влияние на режим Асада, чтобы заставить сирийские силы выполнить свои обязательства по соглашению о разъединении сил и немедленно уйти из зоны разъединения", - отметил Р.Хантер.

Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, в 1981 году СБ ООН признал незаконной оккупацию сирийкой территории.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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