На Камчатке зенитчики "отразили" атаку с воздуха

Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провел учебно-боевые стрельбы на камчатском полигоне "Радыгино".

Во время полевого выхода водители боевых машин совершили марш на танкодроме и по пересеченной местности, преодолев снежные заносы, водные преграды и колейные мосты.

- При проведении учения, по плану которого зенитчики обеспечивали противовоздушное прикрытие одного из важных объектов объединения, расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-24 "Шилка" и "Стрела-10" провели комплексные ракетно-артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням с различными скоростными и высотными характеристиками, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Всего в учениях были задействованы более 50 военнослужащих и 12 единиц техники.

Юлия Гарднер