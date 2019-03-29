Израиль атаковал сирийскую провинцию Алеппо

Очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики нанёс Израиль. На этой раз цели израильских ракет были расположены в провинции Алеппо, на северо-западе САР. Несколько ракет разорвались в район Шейх-Наджар.

Источник изображения: ВВС Израиля

О ракетной атаке, совершённой Израилем, сообщает информационное агентство Reuters, а также ИА Сирии SANA. При этом сообщается, что средствами ПВО Израиля ракетная атака в целом была отражена, однако удар привёл к нанесению определённого материального ущерба.

Из сообщения SANA:

Средствами ПВО были сбиты несколько ракет.

Те же информационные службы сообщают, что Израиль использовал боевую авиацию, которая, по заявлениям СМИ, в воздушное пространство Сирии не входила.

Пресс-служба ЦАХАЛ не комментирует ракетной атаки.

По информации небезызвестной "обсерватории по правам человека", базирующейся в Лондоне, целью ударов был склад боеприпасов в провинции Алеппо, который "использовался иранскими военными".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил о том, что Израиль продолжит предпринимать меры против расширения влияния Ирана на территории Сирии. А на днях президент США подписал документ, признающий Голанские высоты территорией Израиля.