Израиль атаковал сирийскую провинцию Алеппо
Очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики нанёс Израиль. На этой раз цели израильских ракет были расположены в провинции Алеппо, на северо-западе САР. Несколько ракет разорвались в район Шейх-Наджар.
Источник изображения: ВВС Израиля
О ракетной атаке, совершённой Израилем, сообщает информационное агентство Reuters, а также ИА Сирии SANA. При этом сообщается, что средствами ПВО Израиля ракетная атака в целом была отражена, однако удар привёл к нанесению определённого материального ущерба.
Из сообщения SANA:
Средствами ПВО были сбиты несколько ракет.
Те же информационные службы сообщают, что Израиль использовал боевую авиацию, которая, по заявлениям СМИ, в воздушное пространство Сирии не входила.
Пресс-служба ЦАХАЛ не комментирует ракетной атаки.
По информации небезызвестной "обсерватории по правам человека", базирующейся в Лондоне, целью ударов был склад боеприпасов в провинции Алеппо, который "использовался иранскими военными".
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил о том, что Израиль продолжит предпринимать меры против расширения влияния Ирана на территории Сирии. А на днях президент США подписал документ, признающий Голанские высоты территорией Израиля.
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