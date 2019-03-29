Times (Великобритания): НАТО нужно благодарить судьбу за Путина

Слава богу, что есть Владимир Путин! Вот тайное заклинание высшего руководства НАТО. НАТО скоро исполняется 70 лет, и если бы не Путин, альянс к настоящему времени вполне мог бы распасться, пишет «Таймс». Редко увидишь такое открытое признание, что запугивание Россией на руку западным организациям. Они даже ввели в оборот особый термин — «гибридная война».

Слава богу, что есть Владимир Путин! Нет, это не обычные хвалебные песнопения патриарха Кирилла, православного друга кремлевского лидера. Это еще и тайное заклинание высшего руководства НАТО. На следующей неделе НАТО исполняется 70 лет, и если бы не военные злоключения Путина, его обиды и неугомонность, альянс к настоящему времени вполне мог бы распасться. Обратите внимание: Дональда Трампа сегодня считает надежным союзником лишь один из десяти немцев. Нелепо, но некоторые считают самой большой угрозой миру на планете его непредсказуемость. Неудивительно, что праздновать эту годовщину в Брюсселе будут сдержанно.

Однако своим единством НАТО обязана именно "ощетинившемуся" путинскому арсеналу и его воинственности. Нападение России на Грузию в 2008 году, захват ею Крыма, постоянные действия по дестабилизации обстановки на востоке Украины, захват украинских судов в Азовском море - все это говорит о том, что европейские пограничные территории уязвимы для режима, намеревающегося использовать свое военное влияние, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри собственной страны. Железный занавес, возможно, и упал, но российские "гибридные воины" бросают вызов государствам-членам НАТО, совершая кибератаки и запугивая страны, не являющиеся членами альянса, которые осмеливаются смотреть в сторону Запада. У НАТО, которую Трамп однажды назвал устаревшей организацией, опять появилась миссия.

В настоящее время в странах Балтии и Польше присутствуют четыре тактические группы НАТО (одной из них руководит Великобритания). Их задача состоит в том, чтобы заставить Путина хорошенько подумать перед тем, как предпринимать какие-либо действия на севере. Кроме того, НАТО патрулирует воздушное пространство стран Балтии. Возможно, эти операции кажутся "театральными" (в политике сдерживания всегда присутствует театральный компонент), однако они еще и оказывают косвенное воздействие на функционирование самого альянса. Альянсу приходится усиливать передовые части, а разным странам - вместе готовиться к быстрой реакции на случай, если Россия выйдет за рамки дозволенного.

Об альянсах судят по их готовности защищать собственные границы. Поэтому оценить эту готовность НАТО можно по состоянию самого "непутевого" члена альянса, Турции, и соседа НАТО, вызывающего самое большое беспокойство - Украины. В обеих этих странах в ближайшие выходные пройдут выборы. В обоих случаях влиятельной силой на выборах будет Путин. Судя по тому, как НАТО действовала в отношении каждой из этих стран, у Запада, похоже, все же достаточно гибкости, необходимой для того, чтобы выжить.

Специалисты одного из вашингтонских аналитических центров изучили 63 военных альянса, существовавших за последние 500 лет, и выяснили, что средняя продолжительность их существования составила 15 лет. То есть НАТО, существующая 70 лет, выделяется на общем фоне и является "долгожителем". После краха коммунистического строя в 1990-е годы НАТО пыталась возродиться в качестве международной организации по улаживанию конфликтов. Путин вернул его к конфронтации между Востоком и Западом. В сложном мире, в котором все решает реальная политика, иногда приходится иметь дело c тем, кто наводит страх.

Ни один из трех ведущих кандидатов на президентских выборах, которые состоятся на Украине в ближайшее воскресенье, не видит никакой выгоды в расширении сотрудничества с Москвой. Поскольку в Крыму или Донбассе, оккупированных Россией, проживают лишь 16% украинских избирателей, шансов на то, что пророссийский кандидат пройдет во второй тур, практически нет. Действующий президент Петр Порошенко считает Украину будущим членом НАТО. Его оппонент Юлия Тимошенко более осторожна, она соизмеряет невысокую вероятность вступления в альянс в ближайшее время с крайне высокой вероятностью того, что это спровоцирует Путина. И третий, протестный кандидат, комик и шоумен Владимир Зеленский, судя по всему, выступает за некую форму всенародного референдума по вопросу вступления в НАТО.

Независимо от того, будет ли следующий президент реформатором или популистом, ясно, в каком направлении будет двигаться страна - на Запад. Военнослужащие западных стран уже помогают обучать украинскую армию. Это цена, которую Путину приходится платить (не считая ощутимых финансовых санкций) за свое вооруженное вмешательство.

Что касается Турции, то муниципальные выборы в стране касаются способности партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана обеспечить возрождение экономики. Но они отошли на второй план после недавнего маневра Эрдогана, который с целью угодить Путину предпринял популистский шаг, позволяющий привлечь голоса избирателей. Он предложил позволить сотням тысяч российских туристов приезжать в Турцию по российским внутренним паспортам. Кроме того, Эрдоган намерен купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что, кажется, привело НАТО в ярость.

Однако западный альянс не испытывает особого гнева по поводу этой, казалось бы, провокационной покупки, хотя и делает вид, что встревожен. Турции удалось "выторговать" для себя привилегии, поскольку ее географическое положение позволяет НАТО распространять свое влияние на Ближнем Востоке. Это дает Анкаре своего рода лицензию, право действовать более свободно. Если Эрдоган сможет найти способ урегулировать ситуацию на севере Сирии совместно с Путиным, НАТО будет вполне довольна.

Лучше хоть какое-то участие в восстановлении Сирии, чем откровенная капитуляция перед Путиным, который, если его не сдерживать, может превратить это государство-сателлит в крупную военную базу. Откажется ли Эрдоган от НАТО и заключит ли союз с Путиным в долгосрочной перспективе? Если вспомнить историю русско-турецких войн, этого не произойдет.

Есть турецкая поговорка: "Одна беда лучше тысячи советов". Попытки Эрдогана угодить Путину ни к чему хорошему не приведут, и НАТО от этого будет сильнее. Но Путин не будет вечно выступать, подобно "злому духу", в качестве силы, способствующей выходу НАТО из экзистенциального кризиса и сохранению единства альянса. В конечном счете, выживание и авторитет НАТО будут зависеть от того, смогут ли Америка и Европа достичь компромисса.

Европейцам придется признать, что главной проблемой Америки в сфере безопасности является не слабеющая Россия, а укрепление позиций Китая. Это означает, что НАТО необходимо будет выработать последовательную стратегию в отношении деятельности таких компаний, как "Хуавэй" (Huawei), контрактов по развитию 5G-сетей и шпионажа. А Соединенные Штаты нужно будет убедить в том, что в их национальных интересах сохранять свои позиции в Европе даже после того, как в Кремле произойдут перемены.

Если бы Европа вкладывала намного больше средств в свою собственную оборонную инфраструктуру, ее аргументы были бы более весомыми. Если мы сможем это сделать, то, возможно, НАТО просуществует дольше, чем оплакиваемый Путиным Советский Союз (1917-1990).

Роджер Бойес (Roger Boyes)

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