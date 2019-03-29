Фантастические истории о нападении на посольство КНДР в Мадриде

Проживающий в США гражданин Мексики Адриан Хон Чан, якобы являющийся лидером корейской группы "Гражданская оборона Чхоллима", по официальной версии будто бы совершившей нападение на посольство КНДР в Испании 22.02.2019.

Как пишет газета "Коммерсантъ" в материале Кирилла Сарханянца "Вербовка по-корейски. Стали известны детали и причины нападения на посольство КНДР в Мадриде", атака на посольство Северной Кореи в Мадриде около месяца назад выглядела очень странной: нападавшие приехали на дорогих машинах, вошли в здание без боя, открыто поговорили с полицией, а через несколько часов беспрепятственно уехали на тех же машинах вместе с компьютерами и документами посольства. Сегодня стало известно, кем были нападавшие, а главное - их цель.

Ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде взяла на себя подпольная группировка "Гражданская оборона Чхоллима" (ГОЧ; Чхоллима - мифический корейский крылатый конь). В своем заявлении нападавшие отмечают, что не сотрудничают ни с одним из правительств мира или спецслужбами какой-либо страны, а их единственная цель - свержение Ким Чон Ына. В заявлении также говорится, что ныне существующая власть КНДР - "огромный преступный механизм", а северокорейские посольства используются для контрабанды наркотиков и оружия.

О деталях произошедшего стало известно из судебных документов, обнародованных сегодня судом Мадрида. Как сообщает El Pais, ссылаясь на документы, в захвате посольства участвовали 10 человек: они напали на сотрудников посольства, связали их и удерживали несколько часов.

В какой-то момент нападавшие попытались уговорить бизнес-атташе посольства присоединиться к их движению, но тот отказался.

После чего его вновь связали и отвели к остальным сотрудникам посольства. Через несколько часов с момента захвата здания нападавшие, забрав документы и компьютеры, покинули посольство на нескольких дорогих автомобилях, маскируясь под сотрудников дипмиссии. Нападавшие разбились на четыре маленькие группы, отправились в Лиссабон, откуда вылетели в американский Ньюарк. Властям уже удалось идентифицировать семь нападавших из десяти, а их лидером является гражданин Мексики, проживающий в США, Адриан Хон Чан.

Согласно документам, нападавшие приобрели оружие незадолго до нападения, а попав в посольство, "начали жестоко избивать людей, находившихся в здании", потом обездвижили их, используя кабели и наручники. Сами участники группировки отрицают факт нападения и побоев сотрудников посольства.

Это не было атакой… и вопреки сообщениям СМИ никто не был избит и никому не вставляли в рот кляп. Мы уважаем Испанию, а потому мы не использовали оружие. Со всеми находившимися в посольстве людьми мы обращались достойно и с должной осмотрительностью".

При этом ГОЧ призналась, что контактировала с ФБР через несколько дней после нападения на посольство, предоставив американским спецслужбам "крайне важную информацию" по собственному желанию и на условиях конфиденциальности: "Чуть позднее некоторые журналисты стали распространять спекулятивную информацию об инциденте в Мадриде, раскрывая имена или принадлежность к организации тех, кто участвовал в операции, ссылаясь на правительственные источники США. Эта информация была слита СМИ, и это значительное злоупотребление доверием". Испания намерена добиваться экстрадиции нападавших из США. Всем им грозит тюремный срок до 28 лет.

В свою очередь, информационное агентство РИА Новости 26 марта сообщило, что группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

В общей сложности в нападении участвовали десять человек - в том числе гражданин Мексики, живущий в США, Адриан Хон Чан (лидер группы), гражданин США Сэм Лю и Республики Корея У Нан Ли.

Спустя пять дней после нападения Адриан Хон Чан вступил в контакт с ФБР в Нью-Йорке, предоставив информацию о нападении, а также полученные в посольстве аудиовизуальные материалы, сообщает суд. Он заявил, что группа действовала по своей собственной инициативе.

Оружие, при помощи которого было совершено нападение, члены группы приобрели в Мадриде.

После того как группа оказалась на территории посольства, трое из нападавших увели временного поверенного в делах КНДР в Испании в отдельную комнату. Они представились "членами ассоциации или движения за права человека для освобождения Северной Кореи". После того как временный поверенный заявил, что "не предаст свою страну", ему связали руки и надели на голову мешок.

В течение нескольких часов нападавшие удерживали людей, которые находились в посольстве, связав им руки, нанося им удары. Группа нападавших покинула здание, унеся два компьютера, два жестких диска, флеш-накопители и мобильный телефон.

Адриан Хон Чан после нападения направился в Лиссабон. В США он прибыл 23 февраля, а 27 февраля связался с ФБР "с целью предоставить информацию, связанную с инцидентом в посольстве, а также предположительно полученный там аудиовизуальный материал".

Предполагается, что до нападения Хон Чан контактировал с неустановленным сотрудником посольства.

В настоящее время все нападавшие находятся за пределами Испании.

Комментарий bmpd. Разумеется, врядли возможно всерьез воспринимать истории о якобы "инициативной группе" во главе с резидентами и гражданами США, устраивающей налет на посольство в КНДР в одной из стран НАТО и только потом "добровольно передающей информацию" американскому правительству.