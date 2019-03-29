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29.03.2019
Интерфакс-АВН

Постпред Сирии при ООН предложил США подарить Израилю пару штатов

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ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари осудил признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами и предложил подарить израильскому коллеге Южную Каролину.

"В Соединенных штатах есть достаточно земель, которые простираются на большие расстояния. Дайте их Израилю. Северную или южную Каролину. Почему бы Южную Каролину не отдать?! Это хороший участок земли. Ну подарите Израилю пару штатов, если администрация действительно хочет получить израильскую поддержку", - заявил Б.Джаафари, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с решением США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Он отметил, что "сирийские арабские Голаны - это наша территория, и она к нам вернется".

"Не заблуждайтесь, думая, что когда-то эта земля будет вашей из-за лицемерия или из-за того, что вы стали пешкой в предвыборной игре, когда вы поддерживаете друг друга с тем, чтобы Израиль смог добиться успеха в своих выборах, а Америка получила поддержку израильских лоббирующих групп в США", - сказал постпред Сирии, обращаясь к израильскому коллеге.

Б.Джаафари подчеркнул, что Сирийская арабская республика осуждает незаконное объявление президента США от 25 марта в отношении юридического статуса сирийских арабских оккупированных Голан .

"Правительство моего государства считает этот документ, подписанный президентом Трампом, подарком премьер-министру Израиля. Это односторонняя мера, которая не имеет никакой политической, юридической или нравственной легитимности, никоим образом, это не может определять судьбу какого-либо народа, не может лишать нашу страну неотъемлемой части нашей территории", - уточнил он.

Постпред Сирии отметил, что подобный подход "подрывает ООН", показывает, что американская администрация больше не признает веса ООН, пренебрегает резолюциями о международной легитимности и выступает против восстановления мира в регионе.

"Американская администрация тем самым объявила о том, что закончила выполнять роль посредника в мирном процессе на Ближнем Востоке. (...) Это пощечина всему мира, это исторический вызов, брошенный в лицо ООН и Совбезу ООН", - заявил Б.Джаафари.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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