Позиция России неизменна: Голанские высоты - территория Сирии - зампостпреда РФ при ООН

Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года.

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Позиция России неизменна: Голанские высоты - территория сирийской арабской республики, заявил Владимир Сафронков, заместитель постпреда РФ при ООН во время заседания Совбеза ООН.

"Позиция России остается неизменной: Голанские высоты - территория Сирийской арабской республики. (...) Мы строго придерживаемся резолюции СБ 497, согласно которой одностороннее решение установить свои законы , юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительны и не имеют юридической силы", - заявил В.Сафронков во время заседания Совбеза ООН по вопросам Голан.

Он отметил, что подавляющее большинство членов международного сообщества придерживается аналогичного подхода.

По его словам, решение США формализовать решение о признании суверенитета Израиля над частью оккупированных сирийских Голан представляет собой "пренебрежительное отношение к арабской мирной инициативе, одобренной на саммите лиги арабских государств".

"Подтверждаем такие шаги представляют собой не только пренебрежение нормами международного права, они являются нарушением резолюции совета безопасности , идут в разрез с принципом "земля в обмен на мир", выработанным в ходе мадридской мирной конференции при коспонсорстве РФ и США", - подчеркнул он.

"С беспокойством констатируем, что решение по Голанам пополняет печальную галерею односторонних шагов, предпринятых США в последнее время", - добавил пзаместитель постпрелда РФ при ООН.

Среди таких "односторонних решений он назвал "слом совместного плана по Ирану", перенос посольства в Иерусалим и оказание содействия косовской армии.

В.Сафронков добавил, что вопрос прекращения оккупации должен решаться в рамках процесса ближневосточного урегулирования через прямые переговоры на существующей международно признанной основе.

"Трудно отрицать, что политические наработки в этой сфере имеются", - отметил представитель РФ.

Он заявил, что Россия обеспокоена тем, что упомянутые односторонние решения могут не только осложнить перспективы поиска всеобъемлющего регулирования на Ближнем Востоке, но и привести к углублению нестабильности в регионе.