США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как сообщил "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли, также NASA просит продлить его полет на два месяца — с декабря 2019 года до февраля 2020 года.

Это позволит США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.

Старт корабля "Союз МС-13" намечен с космодрома Байконур. В его экипаж войдут россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

22 марта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что планирует в конце июля запуск первого с 2011 года космического корабля с экипажем.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

Crew Dragon, или Dragon-2, — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.

В марте состоялся успешный тестовый полет Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме.