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29.03.2019
ТАСС

США изучили заявления Индии о космическом мусоре после противоспутниковых испытаний

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Участники совместной пресс-конференции в Нью-Дели (Индия) 08.08.2018
Участники совместной пресс-конференции в Нью-Дели (Индия) 08.08.2018 бывшие видные деятели правящей "Бхарата Джаната парти" (БДП) и бывшие министры правительства Индии Арун Шури и Яшват Синх и адвокат Прашант Бхушан (слева).
Источник изображения: www.thehindubusinessline.com

Вашингтон и Нью-Дели продолжат преследовать общие интересы в космосе и научно-техническом сотрудничестве, отметили в госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. США приняли к сведению заявления индийской стороны о намерении избежать проблемы космического мусора во время противоспутниковых испытаний. Об этом ТАСС заявил в среду представитель Госдепартамента.

"Госдепартамент видел заявления премьер-министра [Индии Нарендры] Моди о противоспутниковых испытаниях. В рамках нашего прочного стратегического партнерства с Индией мы продолжим преследовать общие интересы в космосе и научно- техническом сотрудничестве, включая охрану и безопасность в космосе", - сообщили в Госдепартаменте.

"У США вызывает серьезное беспокойство проблема космического мусора. Мы приняли к сведению заявления властей Индии, что испытания были проведены таким образом, чтобы избежать проблемы космического мусора", - заявили в дипведомстве США.

Как сообщил ранее МИД Индии, испытания противоспутниковой ракеты, получившие название "Миссия Шакти", прошли 27 марта. Пуск был произведен с ракетного полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша. Сбитый аппарат был индийским спутником. Испытания были полностью успешными и достигли всех запланированных результатов.

Дипведомство Индии также выступило с заявлением, что испытания прошли на относительно небольшой высоте, чтобы после них на орбите не осталось никакого космического мусора. Все обломки, на которые распался уничтоженный аппарат, упадут на Землю в течение нескольких недель.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
США
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