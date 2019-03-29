Поездка на южные моря: что предложит Россия вооруженным силам Малайзии

Чем отечественный ВПК представлен на выставке LIMA'19

В Малайзии на острове Лангкави продолжается выставка LIMA'19 (Langkawi International Maritime & Aerospace). Это один из крупнейших и авторитетнейших азиатских военных форумов, традиционно привлекающий большое количество авторитетных участников. "Известия" кратко анализируют конъюнктуру.

Безопасность и оборона

Обычно в этой формуле слово "оборона" принято ставить на первое место, однако в целом номенклатура предложений на выставке показывает, что вопросы общей безопасности в регионе сегодня представляются более актуальными, чем вопросы возможного боевого применения.

Предложения в сфере безопасности затрагивают самые разные отрасли. Это и системы охраны аэропортов, и средства контроля морского трафика, и полицейские системы наблюдения, в том числе в специфических морских вариантах, и ряд проектов кораблей и судов, ключевым назначением которых является обеспечение безопасности мореплавания.

Российский самолет Ил-76 на LIMA'19 Источник изображения: Фото: Global Look Press/imago images/Xinhua

Сюда же относится и обширный набор летательных аппаратов полицейского и пограничного профиля, от вертолетов и самолетов до беспилотников.

В целом такая ориентация на безопасность в сочетании с гуманитарными операциями вполне адекватно отражает основные интересы стран региона и задачи их вооруженных сил, для которых борьба с потенциальной пиратской и террористической угрозой на сегодня выглядит актуальнее, чем прямое военное столкновение с кем бы то ни было.

На стадии переговоров

Российское присутствие в закупках техники для вооруженных сил Малайзии в первую очередь сводится к парку истребителей МиГ-29 и Су-30МКМ в ВВС страны. Куала-Лумпур рассматривает вариант замены полученных в 1990-х годах МиГ-29 в составе ВВС на новые самолеты, и одним из вариантов является покупка новой партии Су-30МКМ. В 2018 году этот договор не был подписан из-за нехватки бюджетных средств, однако обе стороны продолжают переговоры, и точку в этой сделке ставить еще рано.

Вместе с тем номенклатура продукции российского производства в арсенале малайзийских вооруженных сил может сильно расшириться.

В числе потенциальных покупателей можно отметить малайзийский Королевский флот и силы береговой охраны.

Макет сторожевого корабля проекта 11661 "Гепард-3.9" Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Как отметили собеседники "Известий" в военно-промышленном комплексе, Малайзию могут заинтересовать корветы типа "Гепард-3.9" (проект 11661Э), подобные поставленным ранее для ВМС Вьетнама. Это многоцелевые корабли, способные эффективно бороться с подводными и надводными целями, а также наносить удары по берегу с использованием крылатых ракет и защищаться от атак с воздуха.

Кроме того, интерес вызывают патрульные корабли проекта 22160, возможности которых, включая наличие слипа (кормовой сход) для катеров, позволяющего совершать их спуск на воду на ходу корабля, базирование вертолета и наличие оборудования для работы с беспилотными аппаратами, делают их эффективными в качестве антипиратского средства, способного контролировать большую акваторию, не расходуя дорогостоящий моторесурс главной энергетической установки корабля.

Макеты истребителей МиГ-35 и Су-57 на стенде российской государственной компании "Рособоронэкспорт" Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Названные возможности делают корабли проекта 22160 оптимальными носителями групп спецназа, что также повышает их привлекательность на рынке.

Если же вернуться к ВВС, то Россия активно продвигает на рынок Малайзии самолет Як-130, презентация которого ОАК и "Рособоронэкспортом" стала одним из ключевых событий LIMA'19. При этом надо отметить, что Як-130 рассматривается в данном случае не только как учебный самолет, но и как легкая ударная машина, способная выполнять задачи штурмовика и легкого истребителя за счет богатого набора современного вооружения.

Не только Малайзия

Юго-Восточная Азия — традиционно один из главных регионов поставок отечественного оружия. Среди крупных отечественных сделок в регионе в последнее время можно выделить контракт на поставку Су-35 в Индонезию, реализация которого ожидается в 2019–2020 годах, а также поставки Су-30СМЭ в Бирму, которые, по данным компетентных источников, должны состояться в 2022–2023 годах.

Покупателем Су-30 в ближайшей перспективе может оказаться и Бангладеш, в последнее время озаботившаяся безопасностью своего побережья и исключительной экономической зоны в связи с планами активизации добычи нефти и газа на шельфе.

Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Продолжение поставок авиационной и военно-морской техники ожидается также во Вьетнам, кроме того, недавно к числу покупателей присоединился Лаос, закупивший самолеты Як-130.

В целом можно констатировать, что на сегодняшний день покупателями российской авиатехники являются все более-менее крупные страны региона, кроме Камбоджи (у которой нет денег), Филиппин (традиционного американского клиента) и Тайваня (еще одного традиционного американского клиента со специфическим дипломатическим статусом). Остальные страны уже имеют ту или иную технику российского производства, и многие из них планируют продолжить закупки в ближайшее время.

Не только вооружение

В целом Юго-Восточная Азия — тот регион, где Россия обязана попытаться наладить продажи не только боевой, но и гражданской техники. Отчасти это уже делается — так, Таиланд приобрел самолеты SSJ-100 (хотя и для своих военно-воздушных сил, в качестве VIP-транспорта), однако перспективы для роста есть. В первую очередь они связаны с проходящим испытания самолетом МС-21. Этот среднемагистральный авиалайнер нового поколения с более комфортным в силу компоновки фюзеляжа салоном, чем у основных конкурентов, по мнению специалистов, может претендовать на долю на рынке, особенно после того, как будет создан его вариант МС-21-400, отличающийся большими пассажировместимостью и дальностью полета. В августе 2019 года на московском Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) ожидается, в частности, демонстрация макета фюзеляжа этой машины с укомплектованным салоном, который позволит оценить комфорт этого лайнера.

Президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад (справа налево на первом плане) у стенда "Рособоронэкспорта" Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сюда же относятся и гражданские вертолеты — в частности, в санитарных модификациях. Поставки таких машин уже идут в Китай, начаты и на внутреннем рынке — в интересах восстановления санитарной авиации России, а в Юго-Восточной Азии такая техника особенно востребована.

Впрочем, в случае с Малайзией речь в первую очередь пока что идет о поставках все-таки военной техники, и вряд ли это положение изменится в ближайшие годы.

Илья Крамник