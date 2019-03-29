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29.03.2019
Известия.ru

Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"

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Источник изображения: Фото: ГМКБ "Вымпел"

В подразделения ПВО Сухопутных войск начали поступать новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего радиуса действия "Тор-М2".

О том, как создавали новую систему, в интервью "Известиям" рассказал главный конструктор ГосМКБ "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), разработчик ракеты 9М338 для комплекса "Тор-М2" Виктор Елецкий.

По его словам, одна такая машина может контролировать воздушное пространство в полосе обороны целого полка или бригады. На сегодня это — единственный комплекс в мире, способный стрелять прямо во время движения.

"Раньше дивизион или полк ПВО должен был сделать кратковременную остановку, открыть огонь по цели, после чего двигался дальше. Сегодня мы можем решать огневые задачи в движении. Скорости приличные", — сказал Елецкий.

Также разработчик указал, что уникальность "Тора" заключается в том, что он может обстреливать одновременно четыре цели.

"Сегодня существует уже третья модификация комплекса. После появления "Тора" был создан "Тор-М1", теперь — "Тор-М2". Главная их задача — защищать войска первого эшелона. Танки, артиллерия, мотострелки должны быть прикрыты от ударов с воздуха. По сравнению со своими прототипами комплекс "Тор-М2" имеет программное обеспечение, которое полностью соответствует характеру современного боя", — добавил Елецкий.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Тор-М1
Компании
Вымпел МКБ
Корпорация ТРВ
Проекты
Тор ЗРК
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