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29.03.2019
bmpd.livejournal.com

Индия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты

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27 марта 2019 года премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации сообщил, что в Индии было проведено успешное испытание противоспутниковой ракеты. Ракета, разработанная индийской Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO), была запущена в ходе так называемой миссии "Shakti" с ракетного полигона Абдул Калам с одноименного острова у побережья индийского штата Орисса в Бенгальском заливе, и поразила индийский спутник-мишень на низкой околоземной орбите в 300 км от Земли. Таким образом, как заявляется, Индия стала четвертой страной в мире после США, России и Китая, которые имеют противоспутниковое оружие.

Запуск индийской противоспутниковой ракеты PDV Mk II в ходе противоспутникового испытания "Shakti" с ракетного полигона Абдул Калам с одноименного острова у побережья индийского штата Орисса в Бенгальском заливе, 27.03.2019 (с) DRDO

Согласно данным индийских неофициальных и западных источников, противоспутниковая ракета будто бы именуется PDV Mk II и представляет cобой вариант отрабатываемой DRDO новой индийской противоракеты ПРО PDV (Prithvi Defense Vehicle). PDV - твердтопливная двухступенчатая противоракета на основе оперативно-тактической ракеты Prithvi Mk II с добавленной дополнительной твердтопливной ступенью. С апреля 2014 по февраль 2019 года Индия провела четыре испытания противоракеты PDV. В свою очередь, использованная в противоспутниковом испытании 27 марта 2019 года ракета PDV Mk II является трехступенчатой, имея две твердотопливные ступени нового типа (большего диаметра). Предполагается, что демонстрация противоспутниковых возможностей PDV Mk II является скорее побочной задачей, поскольку фактически она является новой версией противоракеты ПРО с повышенной энергетикой. PDV оснащается заатмосферным кинетическим перехватчиком с инфракрасной системой самонаведения.

В качестве мишени в испытании 27 марта был использован индийский 740-кг военный искусственный спутник MICROSAT-R (2019-006A), который был запущен в космос 24 января 2019 года с космодрома Сатиш-Дхаван индийской ракетой-носителем PLSV как будто бы "спутник дистанционного зондирования Земли". Он фактически обращался на орбите высотой 260-285 км и в момент перехвата находился над Бенгальским заливом на высоте 283 км. Неясно, был ли данный спутник запущен специально в качестве мишени (что наиболее вероятно) или был использован в качестве таковой вследствие выхода из строя (в конце февраля наблюдателями сообщалось, что MICROSAT-R был переведен на менее эксцентрическую орбиту с уменьшением диапазона орбитальных высот). По западным данным, перехват спутника был произведен примерно в 05:40 утра по местному времени 27 марта.

Запуск индийской противоспутниковой ракеты PDV Mk II в ходе противоспутникового испытания "Shakti" с ракетного полигона Абдул Калам с одноименного острова у побережья индийского штата Орисса в Бенгальском заливе, 27.03.2019 (с) DRDO

Предполагаемая схема запуска индийской противоспутниковой ракеты PDV Mk II и перехвата ею использованного в качестве мишени индийского искусственного спутника MICROSAT-R в ходе противоспутникового испытания "Shakti" с ракетного полигона Абдул Калам с одноименного острова у побережья индийского штата Орисса в Бенгальском заливе, 27.03.2019. Красным обозначена объявленная индийской стороной морская "опасная зона" (с) sattrackcam.blogspot.com

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
PDV
Компании
DRDO
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