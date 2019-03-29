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29.03.2019
ТАСС

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

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Глава NASA Джим Брайденстайн
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Как отметил глава NASA Джеймс Брайденстайн, Луна также является "тренировочным полигоном" в подготовке к миссиям на Марс

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

"Одним из главных наших приоритетов в настоящее время является возвращение на Луну. В этот раз мы сделаем это не так, как во времена экспедиции Apollo. В этот раз полет на Луну закончится постоянным присутствием", - сказал Брайденстайн в среду во время слушаний в подкомитете по вопросам торговли, юстиции, науки и связанных с ними учреждений Палаты представителей Конгресса США.

"Это значит, что мы там останемся. Это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил он.

"Луна также является тренировочным полигоном для нас. В конце концов, мы сможем научиться жить и работать в другом мире, а потом максимально использовать эти возможности, чтобы воссоздать их во время путешествия на Марс", - отметил глава NASA.

Во вторник вице-президент США Майкл Пенс заявил на заседании Национального космического совета в Хантсвилле, что астронавты США вернутся на Луну в ближайшие пять лет. Члены экипажа американского космического корабля Apollo 11 совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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