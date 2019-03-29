Не отходя от пирса: пришвартованная подлодка провела пуски "Калибров"

Моряки Северного флота успешно провели пуски крылатых ракет "Калибр", не выходя в открытое море — прямо от причальной стенки. Стрельбы проводила АПЛ "Северодвинск", рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ. Учения показали, что даже застигнутая врасплох подлодка сможет эффективно выполнить стоящие перед ней боевые задачи. В дальнейшем такие упражнения войдут в программу обязательной боевой подготовки всех экипажей субмарин с крылатыми ракетами на борту.

Моряки Северного флота успешно провели пуски крылатых ракет "Калибр", не выходя в открытое море — прямо от причальной стенки. Стрельбы проводила АПЛ "Северодвинск", рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ. Учения показали, что даже застигнутая врасплох подлодка сможет эффективно выполнить стоящие перед ней боевые задачи. В дальнейшем такие упражнения войдут в программу обязательной боевой подготовки всех экипажей субмарин с крылатыми ракетами на борту.

Раньше пуски с пришвартованной к пирсу подводной лодки были невозможны, так как у нее в таком положении не работает ряд узлов и систем. Однако завершившиеся стрельбы показали, что теперь эта техническая проблема решена.

Вошедшая в состав флота в 2014 году многоцелевая атомная подлодка "Северодвинск" — головной корабль проекта 885 "Ясень". Сегодня она является единственным представителем серии. Но в ближайшие два года Военно-морской флот должны усилить еще шесть таких многоцелевых кораблей. Особенность архитектуры "Ясеней" — в расположении 533-мм торпедных аппаратов за отсеком центрального поста, что позволяет без проблем комбинировать ракетное и торпедное вооружение подлодки для решения широкого круга боевых задач. Эти субмарины способны, не всплывая на поверхность, наносить удары по надводным кораблям и подлодками вероятного противника, поражать стационарные наземные цели и скрытно устанавливать минные поля.

Основа ударной мощи атомного ракетоносца — крылатые ракеты "Калибр", крайне эффективные при ударах по наземным целям, а также противокорабельные сверхзвуковые ракеты "Оникс", предназначенные для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. В перспективе лодки должны получить гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые благодаря своей скорости способны пробить любую существующую в настоящее время систему ПВО.

Лодки этого проекта имеют современные тактико-тактические характеристики. Длина "Ясеней" — 120 м, ширина — 13,5 м, высота — 9,4 м, надводная скорость — 16 узлов, подводная ­— 31. Предельная глубина погружения — 600 м. В экипаж субмарины входят 90 матросов и офицеров.

В Советском Союзе "научили" стрелять от причала межконтинентальными баллистическими ракетами атомные подводные крейсеры второго поколения, построенные на рубеже 1960–1970-х годов. Теперь настала очередь аналогичного применения крылатых ракет, считает руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

— Возможность пуска крылатых ракет непосредственно от причала значительно повышает боевую эффективность подлодок, — рассказал "Известиям" Игорь Курдин. — У флота не всегда есть время на развертывание, необходимое для того, чтобы корабли отошли от причала и проследовали в заранее намеченный район нанесения удара. Подводники должны уметь при необходимости применить свое основное оружие тут же, не отходя от пирса.

Такие возможности субмарин будут особо востребованы в горячих точках планеты. В частности, подлодки, находящиеся в пункте материально-технического базирования в сирийском городе Тартус, должны иметь возможность в любой момент поддержать огнем сухопутные войска, отметил эксперт.

В настоящее время Минобороны уделяет особое внимание подводной составляющей ВМФ. В 2019 году ожидается поставка на Северный флот трех субмарин — "Князя Владимира" (проект 955А "Борей"), "Казани" (проект 885 "Ясень"), а также одной дизель-электрической подлодки. Модернизированные подводные лодки проектов "Ясень" и "Борей" должны стать основой Северного флота в ближайшие годы.