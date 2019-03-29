Редкие "сирийские" Уралы-гантраки замечены на улицах Екатеринбурга

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В Екатеринбурге в минувшую среду состоялась первая репетиция военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, в мероприятии приняло участие более 100 единиц вооружения и военной техники различных видов и родов войск.

Среди техники, которая прошла по улице Новосибирской, выделялись два автомобиля "Урал-4320", окрашенных в очень яркий для здешних мест пустынный камуфляж. Судя по фотографиям, которые были опубликованы на форуме сайта "Отвага2004", эти машины представляют собой настоящие гантраки, вроде тех, что сейчас применяются российскими войсками в Сирии.

Как видно, одна из машин вооружена "рогаткой" - ЗУ-23-2. Эта скорострельная зенитная пушка является штатной для многих образцов боевой техники на Ближнем Востоке. Пока неизвестно, каким подразделениям принадлежат эти боевые машины.

Полный фотоотчет об этой репетиции парада будет опубликован на сайте "Отвага2004".

Дмитрий Лемешко