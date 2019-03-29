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29.03.2019
Lenta.ru

Победные российские "Корсары" снова лишились двигателей

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Беспилотный летательный аппарат "Корсар"
Беспилотный летательный аппарат "Корсар".
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Серийное производство российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Корсар" задерживается из-за судебных разбирательств между головным разработчиком, конструкторским бюро "Луч", и подрядчиком, инженерным центром "Итлан", сообщает Mil.Press Военное.

Издание отмечает, что изначальной причиной спора стало недостаточное финансирование разработки авиационного поршневого двигателя (АПД) для БПЛА, которое оценивается в 8,7 миллиона рублей. Такую сумму от "Луча" требует "Итлан". Конструкторское бюро, в свою очередь, полагает, что инженерный центр нарушил сроки выполнения работ.

Согласно данным Mil.Press Военное, 404-е военное представительство согласовало стоимость эскизно-технического проекта в размере 25,5 миллиона рублей, однако Минобороны утвердило фиксированную цену первого этапа только в размере 16,3 миллиона рублей, поскольку "профильное управление министерства обороны не учитывает работы, выполненные до заключения контракта".

"Министерство обороны не вмешивается в спор хозяйствующих субъектов, хотя именно оно несет самую значительную потерю. То, из-за чего все затевалось — создание отечественного двигателя для БПЛА малой дальности — оказалось под угрозой", — заключает Mil.Press Военное.

Ранее в марте издание писало, что "Корсар" получит четвертый по счету двигатель за время разработки — частично локализованную силовую установку Zanzottera 630H. Ранее беспилотник оснащался итальянским двигателем Zanzottera 498Hs, полностью российским АПД-45 (разработки "Итлан") и российско-итальянским гибридом АПД-50 (доработанный в России Zanzottera 498Hs). По мнению представителя "Луча", заявленные итальянцами мощностные характеристики Zanzottera 498Hs не соответствовали истине, а сам двигатель на испытаниях проработал менее 20 часов.

В декабре 2018 года индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов заявил, что "Корсар" находится в опытной эксплуатации в Минобороны, а его будущее определяется заказчиком.

В апреле того же года самолетный и вертолетный ударные беспилотники "Корсар" впервые показали на репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве.

Самолетный "Корсар" построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты "Атака", а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.

Вертолетный "Корсар" построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять и в сухопутных войсках, и на флоте. Беспилотник имеет на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты.

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Италия
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Атака
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Луч КБ
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