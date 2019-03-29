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29.03.2019
Военно-промышленный курьер

Российская система ПВО может появиться на венесуэльской базе

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Глава неправительственной организации "Гражданский контроль, безопасность и оборона" Росьо Сан Мигель считает, что Николас Мадуро просил о появлении российских военных в Венесуэле, чтобы устрашить с их помощью своих противников в разгар глубокого кризиса, переживаемого режимом.

Между тем присутствие русских, без сомнения, увеличивает напряжение в стране и заставляет включиться сигналы тревоги, пишет испанское издание ABC.

23 марта в Каракас прибыли два самолета ВВС России - "Антонов" и "Ильюшин" - с 99 бойцами и 35 тоннами военного снаряжения на борту, напоминает СМИ. Это уже третий раз за четыре месяца, когда в Венесуэле садятся российские воздушные суда - после того, как в декабре прошлого года в Каракасе приземлились два сверхзвуковых самолета марки "Туполев".

"Не стоит рассматривать это в масштабах военного противостояния, хоть и нужно признать, что речь идет о тревожном сигнале", - утверждает Сан Мигель, избегая сравнений с войнами, которые велись в Сирии, Ливии и Судане.

Помимо прочих военных объектов, русские намереваются установить систему противовоздушной обороны - так называемый противоракетный щит - на базе El Sombrero в штате Гуарико, расположенном в центре Венесуэлы, сообщает испанское издание.

Между тем, Росьо Сан Мигель предупреждает, говорит Регнум, что правительство США только что приняло пакет законопроектов, которые позволят оценить влияние российских отрядов на оборонную сферу Венесуэлы, а также проанализировать различные сценарии, "связанные с российской военной угрозой в регионе".

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Страны
Венесуэла
Испания
Ливия
Россия
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Судан
США
Компании
Антонов ГП
Минoбороны РФ
Туполев
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