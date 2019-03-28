Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники

Зачем Индия создала противоспутниковое оружие

Индия успешно испытала противоспутниковое оружие. Поражение спутника-мишени Индией было осуществлено на высоте около 300 км. Аппарат-перехватчик был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя A-SAT. Есть основания предполагать, что в ходе уничтожения спутника-мишени было применена осколочно-фугасная боевая часть. "Газета.Ru" разбиралась с деталями перехвата.

Как заявил по поводу уничтожения спутника-мишени премьер-министр Индии Нарендра Моди, его страна "вошла в число великих космических держав".

"Ракета A-SAT придаст новую силу космической программе Индии. Я заверяю международное сообщество, что наши возможности не будут использованы против кого-либо, а являются оборонной инициативой Индии в целях обеспечения ее безопасности", - сказал он в обращении к нации.

Усилия Индии в сфере разработки противоспутникового оружия объясняется тем, что традиционно у ведущих космических держав самое слабое место - безопасность орбитальной группировки. Фактически она ничем в настоящее время не защищена. Любые космические аппараты чрезвычайно уязвимы от любых, даже самых элементарных физических воздействий.

Как ранее писала "Газета.Ru", американские аналитики, к примеру, полагают, что сегодня США более чем в значительной степени зависят от космоса. Более того, эта зависимость с каждым годом возрастает, что приводит к уязвимости США через околоземное пространство.

Поэтому в Вашингтоне всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе.

К примеру, вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы -

в результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционировать большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.

Иными словами, одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.

Вывод из строя этой части орбитальной группировки может также иметь фатальные последствия.

Поэтому в США предпринимают меры по разработке как противоспутникового оружия, так и защите орбитальной группировки, причем эти работы ведутся давно.

К примеру, в настоящее время вражеские спутники США могут поражать с помощью противоракет GBI наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).

Значительным противоспутниковым потенциалом также обладает противоракетная система морского базирования, разработанная на основе боевой информационно-управляющей системы "Иджис". Система в состоянии поражать при помощи корабельных противоракет SM-3 орбитальные объекты на высоте до 250 км. К примеру, 21 февраля 2008 года, с помощью противоракеты SM-3 был успешно уничтожен спутник USA-193.

Потенциально для уничтожения спутников на низких орбитах может быть также использован мобильный комплекс тактической ПРО THAAD.

Экспериментальный орбитальный самолет США X-37B, испытания которого ведутся уже несколько лет, в перспективе может быть оснащен малокалиберными скорострельными пушками, которые в условия космоса способны эффективно поражать космические аппараты на больших дальностях. Вполне возможно, что на космических истребителях будущего будет установлено и управляемое ракетное оружие, и оружие на новых физических принципах.

СССР ранее обладал комплексом противоспутниковой борьбы ИС (ИС-М, ИС-МУ). Он обеспечивал несколько видов перехвата искусственных спутников Земли. Однако эта система была снята с боевого дежурства в августе 1993 года.

Кроме того, возможностью уничтожения космических аппаратов на низких орбитах обладала система ПРО А-35М. Она могла поразить специальной боевой частью космические аппараты на высотах до 350 км. Но и эта система была снята с вооружения в декабре 1990 года.

Кроме того, в СССР разрабатывался и испытывался противоспутниковый комплекс "Контакт", носителем ракеты-перехватчика в котором являлся самолет МиГ-31Д, а собственно ракетой - изделие 79М6 "Контакт".

В настоящее время Россия разрабатывает и успешно испытывает системы стратегической ПРО типа "Нудоль" и зенитную ракетную систему С-500, обладающая потенциалом противоспутниковой борьбы.

Примерно такие же работы в обстановке строжайшей секретности ведутся и в Китае. 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия.

Метеоспутник FY-1C серии Fengyun, находящийся на полярной орбите высотой 865 км, был поражен прямым попаданием противоспутниковой ракеты. Ракета была запущена с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан и перехватила спутник на встречном курсе.

30 октября 2015 года было проведено успешное испытания противоспутниковой ракеты Dong Neng-3, запущенной с ракетной базы Korla Missile Test Complex. Это уже третья противоспутниковая ракета, разработанная в КНР.

Кроме того, есть данные и о разработке в Китае орбитальных самолетов типа американского Х-37В.

Естественно, не хочет отставать в этой сфере от передовых космических держав и Индия. Поражение космического аппарата на высоте 300 км - очень неплохой для Нью-Дели результат. Это свидетельствует о том, что разработки противоспутникового оружия в Индии ведутся нарастающими темпами. Вполне возможно, что Нью-Дели уже задумывается и о космических аппаратах-перехватчиках - защитниках собственных спутников.

Что касается перспектив этой работы в Индии, то в этом плане следует заметить только одно. Еще совсем недавно тот же Китай рассматривался как космическая держава второго-третьего плана, однако сегодня Пекин уже уверенно вышел на первое место в мире по количеству запусков космических аппаратов.

Отдел "Армия"