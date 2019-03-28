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28.03.2019
Российская газета

Шойгу поставил задачи по строительству новых баз для военных кораблей

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

В соответствии с госпрограммой вооружения в ближайшие восемь лет в состав Военно-морского флота России должны войти более 180 боевых кораблей и судов обеспечения новых проектов. Об этом на коллегии минобороны напомнил глава ведомства Сергей Шойгу.

Известно, что только в нынешнем году ВМФ пополнят полтора десятка единиц морской техники. Ранее главный флотоводец страны адмирал Владимир Королев сообщил: в 2019-м примут на вооружение атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань". Пройдут испытания фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и большой десантный корабль "Петр Моргунов". Продолжится строительство дизель-электрических субмарин проекта 636.3 и серийный выпуск подлодок типа "Лада".

Однако недостаточно только произвести и испытать новую технику. Важно заранее побеспокоиться об инфраструктуре для ее эксплуатации. Этим вопросам посвящен проект программы развития причального фронта пунктов базирования ВМФ до 2030 года. "Перед нами стоит задача - создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения новейших атомных ракетных подводных лодок проектов "Ясень" и "Борей", многоцелевых фрегатов океанской зоны, кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности, других кораблей и судов", - заявил на коллегии Шойгу. По его словам, для этого уже ведется реконструкция существующих и строительство новых пунктов базирования, в частности в дагестанском Каспийске, куда из Астрахани переводят Каспийскую флотилию.

В нынешнем году ВМФ пополнят полтора десятка единиц морской техники. В частности, атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань"

На коллегии министр подчеркнул: разработанный проект программы направлен не только на реконструкцию причального фронта и объектов инженерной инфраструктуры ВМФ, но и на оптимизацию количества причалов, что существенно сократит расходы на их содержание. Шойгу особо отметил, что эта программа подготовлена исходя из выделенных минобороны бюджетных средств и не потребует дополнительных ассигнований.

Вчера же генералы решали, как лучше сформировать организацию, которая придет на смену расформированному Спецстрою России. В администрации президента РФ, правительстве страны и минобороны считают, что это должна быть Военно-строительная публично-правовая компания. Предполагается, что реализация данного проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре армейского стройкомплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя.

Шойгу объяснил, почему выбрана именно публично-правовая форма новой структуры. Во-первых, она дает возможность вывести сферу строительства военных объектов из коммерческого сектора экономики. Во-вторых, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса. И наконец, гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.

В минобороны не скрывают: создание такой компании завершит преобразование военно-строительного комплекса.

На коллегии министр также сообщил: для всесторонней социальной поддержки военнослужащих и членов их семей планируется увеличить число гарнизонных домов офицеров с 86 до 130. При этом не менее 30 процентов из них станут новыми культурно-досуговыми центрами с самыми широкими возможностями. Там будут проводить концерты, выставки и киносеансы, ставить спектакли и устраивать театрализованные представления.


Юрий Гаврилов

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