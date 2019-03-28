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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Трамп не напугает Россию требованием уйти из Венесуэлы - Клинцевич

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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы, не помешает сотрудничеству Москвы и Каракаса, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Что касается России, то мы продолжим спокойно выполнять свои обязательства перед Венесуэлой. И нас не запугать", - цитирует Ф.Клинцевича его пресс-служба.

Он назвал эпатажным заявление американского президента.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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