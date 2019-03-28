Присвоили "контрабанду": ВСУ заберет российские ракеты

Военный прокурор Украины отправит ВСУ "российские ракеты"

ВСУ получат 36 российских зенитных ракет "земля-воздух" комплекса "Печора", изъятых в порту Одессы. В Генпрокуратуре Украины это оружие назвали "контрабандой" России, которую она хотела провести в Эритрею. На Украине Москву обвиняют в "контрабанде" оружия уже во второй раз. Первый был в феврале, когда украинские журналисты провели расследование коррупционной схемы в украинском оборонном комплексе. Этот материал в Кремле назвали "абсурдным".

Украинское правительство решило передать Вооруженным силам Украины контрабандные российские ракеты, изъятые в порту Одессы, сообщил генпрокурор Юрий Луценко, слова которого приводит РБК-Украина.

Он уточнил, что спецслужбы конфисковали 36 зенитных ракет "земля-воздух" комплекса "Печора", предназначенных для поражения маловысотных пилотируемых и беспилотных аэродинамических целей на высоте 18-20 тыс. м.

Как рассказал Луценко, ракеты перевозились в полном оснащении с необходимым для использования оборудованием. По мнению украинской генпрокуратуры, российская сторона планировала "контрабандой" переправить это оружие в Эритрею. Там заявили, что в этой схеме участвовали представители "Рособоронэкспорта" и украинского оборонного комплекса.

"Мы сделали все, чтобы оружие страны-агрессора (так официальный Киев называет Россию. - "Газета.Ru") было передано нашим вооруженным силам", - подчеркнул Луценко.

В феврале этого года информация о якобы контрабанде российского оружия на Украину породила настоящий скандал. Журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", которая специализируется на расследовании коррупционных схем, обнародовали сведения о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Авторы материала сообщили, что некоторые чиновники с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям детали для военной техники с наценкой до 300%. Одна часть этих запчастей, как уверяют расследователи, завозилась со складов украинских воинских частей, а другая - с территории России. Они пришли к выводу, что итоговая сумма таких махинаций составила 250 млн гривен (порядка $9,3 млн).

В причастности к этим незаконным схемам авторы расследования обвинили близких к президенту Украины Петру Порошенко должностных лиц, в том числе теперь уже бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, их бизнес-партнера Виталия Жукова и некоего Андрея Рогозу.

Наибольшее возмущение общественности вызвало участие в этом действии именно Гладковского, из-за чего теперь украинцы постоянно выходят на улицы, требуя от властей привлечь к ответственности всех, кто каким-либо образом замешан в этих махинациях.

Сам Порошенко, комментируя это расследование, заявил, что его "задолбали" коррупционеры. "Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините", - цитирует украинского лидера пресс-служба его администрации на странице в фейсбуке.

Глава государства поручил силовикам проверить изложенную в материалах журналистского расследования информацию и наказать виновных. "Если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить", - заявил он.

При этом в России такое расследование назвали абсурдом - об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, оборот такой продукции находится под особым контролем, который "осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества".

Впрочем, сложившейся ситуацией не преминула воспользоваться один из главных соперников Порошенко - кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Она назвала своего оппонента преступником, обвинив его в коррупции и отмывании денег в оборонном секторе. В то же время она признала, что на сегодняшний день ни у парламента, ни у генпрокуратуры, ни у верховного суда Украины нет возможности запустить процедуру импичмента президента.

По ее словам, добиться отставки главы государства невозможно, поскольку большинство парламентариев - "это подельники, генпрокурор - кум, а верховный суд был создан как карманная структура" Порошенко.

"Я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и снять с себя иммунитет, чтобы ответить перед законом. Если это не будет сделано, то новый президент привлечет к уголовной ответственности и Порошенко за коррупцию в армии, и его коррупционное окружение", - подчеркнула она.

К этому делу Тимошенко привлекла и ЕС. Недавно она сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера. Лидер партии "Батькивщина" уточнила, что следствие по этому делу ведут Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, британский офис SFO, а также привлечен суд Кипра. К тому же против окружения Порошенко, по ее словам, уже начали расследование и в США.

Эти расследования Тимошенко назвала свидетельством невыполнения украинскими силовыми структурами своих функций.

"Генпрокуратура и Служба безопасности Украины превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen [кондитерская корпорация, которая принадлежит Порошенко], которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения", - подчеркнула кандидат на пост главы государства.

Лидия Мисник